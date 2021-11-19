في أولى مبارياته.. تشافي يناشد جماهير برشلونة مؤازرة الفريق أمام إسبانيول

ناشد تشافي هرنانديز المدرب الجديد لنادي برشلونة، اليوم الجمعة، الجماهير مؤازرة الفريق الذي يستعد لخوض أولى مبارياته تحت قيادة الدولي الإسباني السابق أمام غريمه المحلي إسبانيول في دوري الدرجة الأولى، غدًا السبت.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد وبفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر.

ويرى تشافي الذي تولى المسؤولية هذا الشهر خلفًا لرونالد كومان أن الفريق يحتاج بشدة لمساندة الجماهير أكثر من أي وقت مضى.

وقال لاعب وسط برشلونة السابق في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”أناشد الجماهير الوقوف معنا، ولن نستسلم، وسنبذل قصارى جهدنا، ونطالبكم بمؤازرتنا“.

Xavi calls on Barça fans to support the team by coming to Camp Nou: pic.twitter.com/6iqDeNova1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2021

وبوسع ملعب كامب نو استيعاب أكثر من 99 ألف متفرج، لكن برشلونة عانى لجذب الجماهير في خضم النتائج السيئة هذا الموسم، حيث حضر حوالي 37 ألف متفرج مباراته التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ألافيس.

وكان هذا أقل معدل حضور جماهيري لمباراة في الدوري في عقدين.

وأضاف تشافي الذي وقع عقده الجديد أمام الألوف من عشاق النادي في وقت سابق هذا الشهر: ”نحتاج إلى أن نكون على قلب رجل واحد، ولو ساندتنا الجماهير مثلما فعلت في يوم تقديمي لوسائل الإعلام لأسدت لي خدمة كبيرة“.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا 1-صفر في آخر مباراة التقى فيها الفريقان، في يوليو/ تموز، 2020 وتوقع تشابي اختبارًا صعبًا أمام منافسه الذي صعد لدوري الأضواء هذا الموسم.

وقال تشافي: ”سيكون هناك الكثير من التوتر، ويجب أن نسيطر على أعصابنا.. طلبت من اللاعبين التحلي بالهدوء في الملعب لأنهم سيواجهون منافسًا في كامل جاهزيته، وأشعر بتوتر أقل الآن كمدرب مقارنة بفترة وجودي في الملاعب، والفرحة لا تسعني بالعودة إلى بلادي، وأتطلع لخوض هذه المباراة“.

وتولى تشافي مؤخرًا، تدريب برشلونة خلفًا للهولندي المقال، رونالد كومان، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع للدوري الإسباني، ويواجه خطر الخروج المبكر من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وطالب تشافي من اللاعبين بأن يتحلوا بأكبر قدر من الاحترافية، ويراهن على أن القواعد الأساسية يمكن أن ترفع مستوى التوقعات والأداء في غرفة الملابس.