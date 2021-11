في أولى مبارياته.. تشافي يناشد جماهير برشلونة مؤازرة الفريق أمام إسبانيول

ناشد تشافي هرنانديز المدرب الجديد لنادي برشلونة، اليوم الجمعة، الجماهير مؤازرة الفريق الذي يستعد لخوض أولى مبارياته تحت قيادة الدولي الإسباني السابق أمام غريمه المحلي إسبانيول في دوري الدرجة الأولى، غدًا السبت.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الترتيب برصيد 17 نقطة متأخرًا بعشر نقاط عن غريمه الأزلي ريال مدريد وبفارق 11 نقطة عن ريال سوسيداد المتصدر.

ويرى تشافي الذي تولى المسؤولية هذا الشهر خلفًا لرونالد كومان أن الفريق يحتاج بشدة لمساندة الجماهير أكثر من أي وقت مضى.

وقال لاعب وسط برشلونة السابق في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ”أناشد الجماهير الوقوف معنا، ولن نستسلم، وسنبذل قصارى جهدنا، ونطالبكم بمؤازرتنا“.

Xavi calls on Barça fans to support the team by coming to Camp Nou: pic.twitter.com/6iqDeNova1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2021