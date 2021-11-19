كادينا سير: لابورتا يحاول نقل مبابي لبرشلونة قبل ريال مدريد

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي رغم اهتمام ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ويرفض تمديد عقده مع الفريق ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي وقدم 3 عروض كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض الموافقة على رحيل اللاعب.

وقالت إذاعة ”كادينا سير“ إن خوان لابورتا أبلغ المقربين منه بأنه سيحاول التعاقد مع مبابي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الشبكة أن لابورتا مستعد لفعل أي شيء لمنع انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تتم الصفقة.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وتعاقد برشلونة مع سيرجيو أغويرو وإريك غارسيا وممفيس ديباي الصيف الماضي وجميعها في صفقات مجانية، علما أنه أقال الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق وعيّن تشافي هيرنانديز مديرا فنيا حتى يونيو 2024.

وأول أمس قال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”نحاول التعاقد مع أفضل اللاعبين، لكن يجب أن يكون لديك إمكانية التفاوض. الآن إذا قدمنا 200 مليون يورو فلن يبيعوه. عندما ينتهي العقد يكون الأمر أفضل، لكن الآن هناك أندية تملكها دول ولا تبيع لاعبيها“.

وأضاف: ”أقاتل لأنه ستأتي اللحظة التي تكون فيها الأندية الثلاثين الكبرى في أوروبا مملوكة للدول، لقد جئت إلى هنا للقتال والقتال منذ البداية“.

بوكيتينو: تدريب باريس سان جيرمان مهمة غير هينة https://t.co/SIlp6e1Ndx pic.twitter.com/wSyDT4cOD7 — إرم سبورت (@EremSports) November 19, 2021

وكان مبابي قد أقر بأنه حاول الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي وقال الشهر الماضي: “ أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد، إذا قيل لي إن (ليونيل) ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما كنت أصدق ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث“.

وشارك مبابي الموسم الحالي في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل فيها 7 أهداف وصنع 11، علما أنه سجل 42 هدفا وصنع 11 في 47 مباراة الموسم الماضي.

وفي حال فشل تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان فإن اللاعب سيغادر دون أي مقابل الصيف المقبل.