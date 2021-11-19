رياضة

كادينا سير: لابورتا يحاول نقل مبابي لبرشلونة قبل ريال مدريد
تاريخ النشر: 19 نوفمبر 2021 12:14 GMT
تاريخ التحديث: 19 نوفمبر 2021 13:20 GMT

كادينا سير: لابورتا يحاول نقل مبابي لبرشلونة قبل ريال مدريد

مبابي شارك الموسم الحالي في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل فيها 7 أهداف وصنع 11 علما أنه سجل 42 هدفا وصنع 11 في 47 مباراة الموسم الماضي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة ينوي التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي رغم اهتمام ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ويرفض تمديد عقده مع الفريق ويرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.

وحاول ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الصيف الماضي وقدم 3 عروض كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض الموافقة على رحيل اللاعب.

وقالت إذاعة ”كادينا سير“ إن خوان لابورتا أبلغ المقربين منه بأنه سيحاول التعاقد مع مبابي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الشبكة أن لابورتا مستعد لفعل أي شيء لمنع انتقال مبابي إلى ريال مدريد، لكنها أشارت إلى أنه من غير المرجح أن تتم الصفقة.

وتعاقد برشلونة مع سيرجيو أغويرو وإريك غارسيا وممفيس ديباي الصيف الماضي وجميعها في صفقات مجانية، علما أنه أقال الهولندي رونالد كومان من تدريب الفريق وعيّن تشافي هيرنانديز مديرا فنيا حتى يونيو 2024.

وأول أمس قال بيريز في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”نحاول التعاقد مع أفضل اللاعبين، لكن يجب أن يكون لديك إمكانية التفاوض. الآن إذا قدمنا 200 مليون يورو فلن يبيعوه. عندما ينتهي العقد يكون الأمر أفضل، لكن الآن هناك أندية تملكها دول ولا تبيع لاعبيها“.

وأضاف: ”أقاتل لأنه ستأتي اللحظة التي تكون فيها الأندية الثلاثين الكبرى في أوروبا مملوكة للدول، لقد جئت إلى هنا للقتال والقتال منذ البداية“.

وكان مبابي قد أقر بأنه حاول الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي وقال الشهر الماضي: “ أمضيت في كرة القدم فترة كافية الآن لأعرف أن حقيقة الأمس ليست بالضرورة حقيقة اليوم أو الغد، إذا قيل لي إن (ليونيل) ميسي سيلعب في باريس سان جيرمان، لما كنت أصدق ذلك، لذلك لا تعرف أبدا ما الذي يمكن أن يحدث“.

وشارك مبابي الموسم الحالي في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان سجل فيها 7 أهداف وصنع 11، علما أنه سجل 42 هدفا وصنع 11 في 47 مباراة الموسم الماضي.

وفي حال فشل تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان فإن اللاعب سيغادر دون أي مقابل الصيف المقبل.

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