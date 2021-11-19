مستشار خوان لابورتا: انتقال إيرلينغ هالاند إلى برشلونة ليس مستحيلا

تحدث إنريك ماسيب مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة، عن إمكانية انتقال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني إلى النادي الكتالوني.

وقال ماسيب في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ الإسبانية عن تعاقد برشلونة مع هالاند: هذا الأمر يرتبط بقضية اللعب المالي النظيف، لا يمكن استبعاد أي شيء، خاصة مع إمكانية رحيل بعض اللاعبين في السوق الشتوي 2022.

وأضاف مستشار لابورتا: ”انتقال هالاند إلى برشلونة يبدو صعبا، لكنه ليس مستحيلا“.

وبسؤاله عن إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان من تدريب برشلونة قال ماسيب: ”ما قيل لوكلاء كومان، كنا نعلم أنه بعد 5 دقائق سيخرج للصحافة، هناك وكلاء يريدون أن تحدث مثل هذه الأشياء“.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة، حيث فشل في تجديد عقد أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي، وستزداد الأزمة مع دفع الشرط الجزائي في عقد المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، وإقالة كومان.

وبرشلونة ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع هالاند البالغ من العمر 21 عاما، حيث يعد أحد أهم أهداف ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز في السوق الصيفي المقبل.

وينتهي عقد هالاند مع بروسيا دورتموند في يونيو 2024، لكن تقارير كشفت أنه يمكن فسخ عقده مقابل 75 مليون يورو في يونيو المقبل.

وسجل هالاند 13 هدفا وصنع 4 في 10 مباريات مع بروسيا دورتموند، الموسم الحالي، علما أنه سجل 70 هدفا وصنع 19 في 69 مباراة منذ انتقاله إلى أسود فيستيفاليا في يناير 2020 قادما من ريد بول سالزبورغ النمساوي مقابل 20 مليون يورو.

يشار إلى أن برشلونة يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني وحصد النادي الكتالوني 17 نقطة من 12 مباراة، ومن المقرر أن يواجه إسبانيول في ديربي برشلونة، غدا السبت، في الجولة الـ14 من الليغا، وهي المباراة الأولى للنادي الكتالوني تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديز.

سبورت: تشيلسي مستعد لدفع الشرط الجزائي في عقد جافي مع برشلونة https://t.co/lUA0t8Bz3U pic.twitter.com/5xacLJ2qYX — إرم سبورت (@EremSports) November 18, 2021

صفقة جديدة

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن برشلونة يريد التعاقد مع آرثر كابرال البالغ من العمر 23 عاما، وهو مهاجم وقائد نادي بازل السويسري.

ويرتبط كابرال بعقد مع بازل حتى 2023، وقد دفع النادي السويسري 6 ملايين يورو للتعاقد معه من بالميراس، وبحسب الصحيفة يريد برشلونة التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء الإلزامي بقيمة 8 ملايين يورو.