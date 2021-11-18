ESPN: المغربي نصير مزراوي على رادار ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد وضع الدولي المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي ضمن أولوياته للتعاقد معه، الموسم المقبل.

وقالت شبكة ”ESPN“، إن مزراوي الذي يبلغ من العمر 24 عاما ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2022، وتسبب أداؤه الجيد في لفت انتباه العديد من أندية أوروبا، وبينها ريال مدريد.

Noussair Mazraoui was sent off for this horror challenge against PSV today 😱 pic.twitter.com/zGkxxUsdLc — ESPN UK (@ESPNUK) March 31, 2019

وليس ريال مدريد وحده المهتم بالتعاقد مع مزراوي، لكن يوجد أيضا أندية مثل بايرن ميونخ ويوفنتوس وآرسنال وميلان وروما، وجميعها تريد التعاقد مع اللاعب المولود في هولندا، لكنه يدافع عن ألوان المغرب، قبل أن يتم استبعاده مؤخرا، ويلعب في أياكس منذ كان عمره 8 سنوات.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن مزراوي شارك في 16 مباراة مع أياكس، هذا الموسم، وأحرز أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة، ويسعى ريال مدريد للتعاقد معه ليكون بديلا لداني كارفاخال، حيث ينتهي عقد اللاعب المغربي في يونيو المقبل.

وغاب كارفاخال عن العديد من مباريات ريال مدريد؛ بسبب الإصابات، واضطر كل من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد، وكذلك الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للاعتماد على ناتشو ولوكاس فاسكيز، وحتى فيديريكو فالفيردي لتعويض غياب الدولي الإسباني.

وانضم ألفارو أودريوزولا إلى ريال مدريد من أجل ذلك، ليكون بديلا لكارفاخال، لكنه لم يقنع زيدان تماما، وكذلك مع أنشيلوتي، لينتقل إلى فيورنتينا حتى نهاية هذا الموسم.

وسيعود أودريوزولا إلى ريال مدريد، في يونيو/حزيران المقبل، لكن إذا تعاقد النادي الملكي مع مزراوي فقد يرحل اللاعب القادم من إقليم الباسك مرة أخرى عن ريال مدريد في فترة إعارة جديدة.

ولعب مزراوي 118 مباراة مع الفريق الأول لأياكس، وتوج مع الفريق بلقبين للدوري الهولندي ومثلهما بكأس هولندا، ولقب للسوبر المحلي، كما كان ركيزة أساسية في فريق أياكس الذي وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا (2018-2019).

وخاض اللاعب 12 مباراة دولية مع منتخب المغرب، سجل خلالها هدفا واحدا، وقد فضل تمثيل المغرب على حساب المنتخب الهولندي.

يذكر أن وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا هو من يدير أعمال مزراوي، وتقدر قيمته السوقية الحالية بنحو 18 مليون يورو، وفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“.