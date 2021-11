ESPN: المغربي نصير مزراوي على رادار ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد وضع الدولي المغربي نصير مزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي ضمن أولوياته للتعاقد معه، الموسم المقبل.

وقالت شبكة ”ESPN“، إن مزراوي الذي يبلغ من العمر 24 عاما ينتهي عقده في يونيو/حزيران 2022، وتسبب أداؤه الجيد في لفت انتباه العديد من أندية أوروبا، وبينها ريال مدريد.

Noussair Mazraoui was sent off for this horror challenge against PSV today 😱 pic.twitter.com/zGkxxUsdLc

— ESPN UK (@ESPNUK) March 31, 2019