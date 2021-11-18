فيروس كورونا يزيد معاناة بايرن ميونخ قبل مباراة أوغسبورغ

يعاني بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا في فريقه بينما، يستمر النقاش في أروقته حول تطعيم اللاعبين ضد الفيروس سريع العدوى والانتشار.

وبعد ثبوت الإصابة بفيروس كورونا يغيب عن تشكيلة بايرن المدافعان يوسيب ستانيشيتش، ونيكلاس زولة، في الوقت الذي يستعد فيه النادي البافاري المنفرد بالصدارة للعب خارج ملعبه في مواجهة أوغسبورغ، غدًا الجمعة.

وأثبتت الفحوص إصابة زولة بالعدوى في وقت سابق من الشهر الجاري ما أضطر 4 لاعبين آخرين في الفريق إلى الدخول في عزل صحي انتهي قبل يومين فقط وهم: سيرج غنابري، وإيريك مكسيم تشوبو-موتينج، وجمال موسيالا، ويوشوا كيميش.

رئيس بايرن ميونخ السابق يسخر من فشل باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا https://t.co/32dm6uK4Ux pic.twitter.com/tds2TO19sh — إرم سبورت (@EremSports) November 12, 2021

ولم يحصل كيميش على اللقاح المضاد للفيروس خوفًا من تأثيرات سلبية طويلة الأمد بحسب رأيه، وكان جراء ذلك محورًا لنقاش محتدم حول أهمية حصول كبار اللاعبين على التلقيح بسبب دورهم المؤثر على مستوى المجتمع.

وسيبقى كيميش في نفس الفندق مع الفريق قبل الرحلة إلى أوغسبورغ مستفيدًا في ذلك من استثناء مطبق في ولاية بافاريا يتعلق بسفر وإقامة المهنيين.

شكوك حول مشاركة كيميش

في نفس السياق قال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونخ، اليوم الخميس، إن الشكوك تحوم حول مشاركة يوشوا كيميش أمام أوغسبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، غدًا الجمعة، بعد مخالطته لشخص يشتبه في إصابته بكوفيد-19.

وأضاف ناجلزمان أنه سيتخذ قرارًا في وقت لاحق بشأن الاستعانة باللاعب غدًا.

وقال ناجلزمان للصحفيين: ”نتعامل بحذر مع حالة يوشوا، وهناك شكوك بشأنه بعد مخالطة أحد المصابين بفيروس كورونا، ولا أدري على وجه التحديد متى ستظهر نتيجة فحوص الشخص المصاب المخالط لكيميش. ربما تظهر، اليوم، لكنني لا أدري بنسبة 100%. وغاب اللاعب اليوم كإجراء احترازي، وسنعرف المزيد من الحقائق في وقت لاحق اليوم“.

وإذا جاءت نتيجة الشخص الذي خالطه كيميش إيجابية فإن اللاعب سيحتاج إلى دخول الحجر الصحي لسبعة أيام.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه، وسيحل أيضًا ضيفًا على دينامو كييف في دوري الأبطال، الأسبوع المقبل.

وقال ناجلزمان الذي سيفتقد أيضًا جهود الجناح كينجسلي كومان أمام أوغسبورغ: ”فيروس كورونا يسبب لنا المتاعب، وسنلعب أمام أوجسبورج خلال 24 ساعة ولم يوجه أي صحفي أسئلة بشأن المباراة، وكلها كانت عن الوباء“.

ويسعى بايرن لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالفوز بلقب الدوري الألماني للمرة العاشرة على التوالي وهو يتقدم بفارق 4 نقاط على بروسيا دورتموند أقرب المطاردين.

ونتيجة تفوق بايرن الواضح في عدد الأهداف بعد إحرازه 40 هدفًا في أول 11 جولة بالبطولة وهو رقم قياسي، فإن جميع التوقعات تصب في صالح فوزه في أوغسبورغ.

لكن أوغسبورغ رغم كل ذلك يأمل في الحصول على فرصة لمنع البطل من الفوز وهو ما يمكن أن يتحقق إن لم يكن الفريق الزائر في كامل تركيزه على اللعب من بداية اللقاء.

وقال ماركوس فاينزيرل مدرب أوغسبورغ: ”نحن نعرف أننا غير مرشحين للفوز، وأن بايرن يحقق الفوز في معظم المباريات، لكننا رغم ذلك سنسعى للحصول على نقاط.

وأضاف: ”سنحتاج لأن نقدم أفضل أداء، وأن يحالف التوفيق حارس مرمانا في المباراة، ونحتاج إلى التوفيق في الكثير من الأمور، وسيتعين علينا الانتباه من البداية، لكنه ممكن من الناحية النظرية، لقد فعلنا ذلك مرتين خلال وجودي في أوغسبورغ“.

وسبق لفاينزيرل أيضًا تدريب أوغسبورغ ما بين عامي 2012 و2016 قبل عودته من جديد إلى الفريق، أواخر الموسم الماضي، وفاز فريقه في ملعبه على بايرن في 2014 وأيضًا خارج ملعبه في ميونيخ بعد ذلك بعام واحد.

وقال مدرب أوغسبورغ أيضًا: ”بايرن متميز وهذا واضح جدًا، لكننا في آخر 3 مباريات على أرضنا حصلنا على 7 نقاط، على المستوى الدفاعي بصفة خاصة علينا أن نظهر بصورة مستقرة حتى نكون منافسًا مختلفًا ونفسد مهمتهم“.

ويوم الأحد سيلتقي بروسيا دورتموند الذي يغيب عن تشكيلته المهاجم المؤثر إيرلينغ هالاند للإصابة مع ضيفه شتوتغارت، بينما يحل إينتراخت فرانكفورت ضيفًا على فرايبورغ صاحب المركز الثالث برصيد 22نقطة بفارق نقطتين عن دورتموند.