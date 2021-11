ماركا: جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت مطلوب من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب ريفر بليت على رادار ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ فإن كشافة ريال مدريد يراقبون عن كثب جوليان ألفاريز، ويعد اللاعب خيارًا مثيرًا للاهتمام بالنسبة للمستقبل في ريال مدريد.

Julian Alvarez (who was heavily scouted this summer) scores a BEAUTY for River Plate against Boca Juniors in el Super Clásico (via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/Fgt7GyRyjt — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) October 3, 2021

وأضافت الصحيفة أنه إذا استمر جوليان ألفاريز في التطور الذي يظهره في الدوري الأرجنتيني فإن ريال مدريد سيحاول التعاقد معه.

وسجل ألفاريز 15 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 16 مباراة خاضها حتى الآن مع جوليان ألفاريز، علما أنه يبلغ من العمر 21 عامًا، وأشارت ”ماركا“ إلى أنه كان قريبا من ريال مدريد قبل سنوات، حيث أمضى شهرا في أكاديمية ريال مدريد لكن لم يتم التوقيع معه بسبب صغر سنه.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن كلاوديو جورجيرينو، عمدة مدينة كالتشين حيث وُلد ألفاريز ”لقد أمضى شهرًا في مدريد، لقد أحدث فرقًا كبيرًا في اللعب هنا لدرجة أنهم جاؤوا لرؤيته من جميع الجهات، إنه يتجاوز المنافسين، لعب باليسار واليمين وذهب إلى منطقة الجزاء“.

Won’t be long before the 21-year-old Julián Álvarez makes his jump to Europe. The Argentine with a brace for River Plate in one of the biggest rivalry games in the world pic.twitter.com/PWEs3uZhpd — Karl Capen (@capenxcv) October 3, 2021

من جهته قال ييرو فوغليا، كشاف المواهب في الأرجنتين ”كان عليك الانتظار حتى تبلغ من العمر 16 عامًا، لو كانت هناك نفس اللوائح التي كانت سارية عند وصول ميسي إلى برشلونة، لكان جوليان لاعب كرة قدم في ريال مدريد“.

واستدعى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتيني الأول اللاعب ألفاريز لمواجهة أوروغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وقد شارك بدلا من أنخيل دي ماريا في المباراة الأخيرة أمام البرازيل حيث لعب في مركز الجناح الأيمن وليس في مركزه المعتاد في الهجوم.

🔝🕷 One year ago today, @RiverPlate's Julián Alvarez scored this exquisite goal! 🔴⚪ It was everything that represents Marcelo Gallardo's River side: pressure, recovery, and a fantastic finish from an impressive attacker. pic.twitter.com/Dzpcn0lueC — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) October 20, 2021

ريال مدريد ليس وحيدا

وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع ألفاريز، فقد ذكرت ”ماركا“ أن أندية أتلتيكو مدريد وميلان ويوفنتوس تراقب اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد، الذي يتمثل هدفه الأساس في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لا يغيب عن بصره اللاعبين الشبان، خاصة أنه من المرجح رحيل المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وماريانو دياز في الفترة المقبلة عن الميرنغي.

وأشارت إلى أنه بغض النظر عن ما إذا كان ريال مدريد سيتعاقد مع مبابي أو لا فإنه يبدو واضحًا أن التعاقد مع لاعب يلعب في المركز رقم 9 يبدو ضروريا في سانتياغو برنابيو، وفي الوقت الحالي يبدو أن ألفاريز هو الخيار الأكثر جاذبية.