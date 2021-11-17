صامويل إيتو يترشح لرئاسة الاتحاد الكاميروني ويؤكد: سأفوز رغم محاولات الغش

قدّم صامويل إيتو المهاجم الدولي الكاميروني السابق، الأربعاء، في ياوندي، أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، مؤكداً أنه سيكون ”الرئيس المقبل رغم محاولات الغش“، على حد تعبيره.

وقال نجم برشلونة الإسباني السابق للصحفيين بعد أن ملأ المستندات اللازمة: ”أطلب من المعسكر المقابل توخي الحذر لأننا قبِلنا بالكثير من الأشياء“.

وأكد الهداف السابق، البالغ 40 عامًا، أن الفريق المنتهية ولايته عرض عليه منصب نائب الرئيس، لكنه رفضه، وقال: ”سأكون الرئيس القادم للاتحاد رغم كل محاولات الغش“.

وأصبح منصب الرئاسة في الاتحاد الكاميروني شاغرًا عقب إلغاء رئاسة سيدو مبومبو نجويا بقرار من محكمة التحكيم الرياضية مطلع العام، علمًا أن الكاميرون تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا في يناير المقبل.

وكان لاعب إنتر الإيطالي السابق أعلن نيته الترشح في 22 سبتمبر الفائت، مشيرًا إلى أنه حان وقت ”إعادة بناء“ كرة القدم الكاميرونية. وقال الأربعاء إن الرئيس الحالي ”فشل فشلا ذريعًا“.

وتجمع حشد من الجماهير المؤيدين أمام مقر الاتحاد، وهتف ”إيتو رئيسًا، إيتو رئيسًا“.

وشارك إيتو مع المنتخب الكاميروني في كأس العالم 4 مرات خلال مسيرته، بدءا من العام 1998، وفاز معه بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 2000 و2002.

وعلى مستوى الأندية، فاز بالدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة، كما تُوّج بالدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر، فيما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (مرتين مع برشلونة ومرة مع إنتر). وعلى المستوى الفردي، أحرز جائزة أفضل لاعب إفريقي 4 مرات.

ولعب المهاجم لأندية: ريال مدريد، مايوركا، برشلونة، إنتر ميلان، أنجي، تشيلسي، إيفرتون، سامبدوريا، وأنطاكيا سبور، كما لعب في الدوري القطري.

ويعتبر إيتو الهداف التاريخي لأمم أفريقيا، وفاز بلقبها مرتين برفقة منتخب الكاميرون، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، مرتين برفقة برشلونة ومرة برفقة إنتر ميلان، وتوج بالذهب الأولمبي برفقة منتخب الكاميرون في أولمبياد سيدني 2000.

ولعب إيتو في برشلونة لمدة 5 مواسم كانت الأفضل في مسيرته، تٌوّج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، ولقب الليغا 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة، والسوبر الإسباني مرتين، وتُوّج بلقب هداف الدوري الإسباني مرة واحدة.