ألفيس: حان الوقت لعودة برشلونة للمقدمة.. وأتمنى عودة ميسي

أكد البرازيلي داني ألفيس أن الحلم لم ينتهِ، في إشارة إلى عودته إلى برشلونة، وذلك خلال تقديمه كلاعب جديد للفريق.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته في عهد مدربه الجديد تشافي هيرنانديز يوم الجمعة الماضي، وحصل على توقيع نجمه البرازيلي السابق داني ألفيس.

ووافق داني ألفيس على العودة إلى صفوف فريق برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال ألفيس أمام آلاف المشجعين في ملعب كامب نو مساء الأربعاء: ”آخر مرة أمسكت فيها بالميكروفون هنا قلت لا أعلم ما إذا كان هذا الحلم انتهى، ولكن الحلم لم ينتهِ“.

وأضاف: ”أنا هنا لأنني منكم“، وذلك مع عودته إلى البرسا بعد 6 سنوات لعب فيها لفرق أخرى، قبل التوقيع على عقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2022.

وتابع: ”بعض الأشياء ربما تتغير، أنا الآن أجمل بعض الشيء، ولكن هناك أشياء أخرى لا يمكن أن تتغير، مثل جوهر كل شخص، لقد حان وقت وضع البرسا في المقدمة“.

وظهر اللاعب بالقميص رقم 8 على ملعب كامب نو أمام 10 آلاف و378 مشجعاً، قائلا: ”اخترت رقم 8 بسبب هريستو ستويتشكوف وأندريس إنييستا“.

وبسؤاله في مؤتمر صحفي عن دوره في الفريق، قال: ”أنا لم أولد لكي أكون ثانوياً، لطالما أردت أن أكون الأول. جئت لأحارب وأنافس على مكان والفوز بحق اللعب، وليس لكون لدي تاريخ في النادي أو لعلاقتي الجيدة بالمدرب ورئيس النادي، ولكن من أجل العمل“.

من جانبه، أشار لابورتا إلى أن تشافي هو من أقنع الجميع بالتعاقد مع ألفيس.

ولا يستبعد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عودة ميسي وإنييستا يوماً ما إلى النادي الكتالوني كلاعبين، وذلك خلال تقديم داني ألفيس كلاعب جديد للنادي.

وقال لابورتا رداً على سؤال حول هذه الاحتمالية: ”إنه شيء حدث مع ألفيس. السن مجرد رقم كما يقول داني. إنهما لاعبان رائعان وصنعا تاريخاً في النادي“.

وأوضح رئيس برشلونة أن ميسي وإنييستا ”في ذاكرة النادي“، مضيفًا: ”لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل. لا يمكن معرفة ذلك في الحياة“.

وبسؤال ألفيس عن الأمر، قال إنهم لو منحوه ساعتين، فسيذهب إلى باريس للبحث عن ميسي.

وأفاد بأن ميسي هو أعظم من رآه وحظي به كصديق.. سيكون من الرائع رؤيته من جديد.