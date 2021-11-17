موندو ديبورتيفو: برشلونة يعتبر تجديد عثمان ديمبلي أولوية للفريق

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، على أن نادي برشلونة، يعتبر تجديد الفرنسي عثمان ديمبلي، أولوية للفريق في يناير المقبل.

وينتهي تعاقد ديمبلي، البالغ 24 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الأمر يعتبر أولوية، نظرًا لوجود تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد للبلوغرانا، والذي أبدى ثقته في قدرات اللاعب بشكل جيد، وقدرته على صناعة الفارق، بعد التخلص تمامًا من الإصابات التي تلاحقه.

وأضافت الصحيفة، أن التجديد لديمبلي كان في الأساس ضرورة اقتصادية، كي لا يرحل اللاعب مجانًا، بعد انضمامه بمبلغ تجاوز 100 مليون يورو، لكنه تحول لضرورة رياضية أيضًا، لأن ديمبلي كان يثبت في كل مرة يشارك فيها، أنه لاعب مختلف ويتمتع بإمكانات كبيرة.

وأشارت إلى أن مع وصول تشافي لقيادة برشلونة، خلفًا لرونالد كومان، صرح بأن تجديد عقد ديمبلي يعتبر أولوية بالنسبة له، وأن اللاعب بإمكانه أن يصبح الأفضل في العالم بمركزه، إذا تم الاعتناء به جيدًا.

ويتوقع برشلونة أن يجدد ديمبلي تعاقده، في ظل الاهتمام الذي سيلقاه من تشافي، وكذلك نصائح العائد مجددًا، داني ألفيس، الذي من المتوقع أن يحدث تأثيرًا كبيرًا داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

وارتبط اسم ديمبلي مؤخرًا، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، أو يوفنتوس، حيث يرغب كلا الناديين في ضم اللاعب مجانًا، الصيف المقبل.

وشارك ديمبيلي في آخر 25 دقيقة من مواجهة برشلونة، ودينامو كييف، التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون مقابل، في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعلن النادي إصابته، حيث تعرض اللاعب لتشنج عضلي، وغاب عن الفريق الفترة الماضية.

تاريخ إصابات ديمبلي

ويملك ديمبلي تاريخ إصابات سيئ منذ انتقاله إلى برشلونة، حيث تعتبر هذه الإصابة الـ11 خلال المواسم الخمسة، التي قضاها مع النادي حتى الآن.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، غاب صاحب الـ24 عامًا لمدة 655 يومًا، بسبب الإصابات من أصل 1501 يوم، كلاعب لبرشلونة.

وغاب عثمان ديمبلي في المجمل عن 96 مباراة منذ توقيعه للنادي الكتالوني، أي أنه كان غائبًا تقريبًا عن ما يقارب 50% من المباريات الممكنة.

وانتقل ديمبلي إلى برشلونة في عام 2017، من بروسيا دورتموند، مقابل 135 مليون يورو، إذ يعتبر ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعد فيليب كوتينيو (135 مليون يورو).

وجاء النجم الفرنسي كبديل للبرازيلي نيمار داسيلفا، الذي انتقل في الصيف تقسه، إلى باريس سان جيرمان، مقابل 222 مليون يورو، في أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

ولم يصل ديمبلي حتى الآن، لمستوى التوقعات، إذ خلال مسيرته حتى الآن، مع الفريق، لعب 119 مباراة، وسجل 30 هدفًا، و21 تمريرة حاسمة، وتوج مع الفريق بلقبين في الليغا، ولقبين لكأس الملك، ولقب بالسوبر الإسباني.

وينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل، ويضغط برشلونة بشدة لتمديده عقده قبل شهر يناير، حيث كان يخطط النادي لبيعه في سوق الانتقالات الشتوية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده، تفاديًا لخسارته مجانًا، بالنظر إلى المبلغ الكبير الذي دفعه النادي لضمه، دون جني أي استفادة رياضية كبيرة.