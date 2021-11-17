سبورت: برشلونة يستهدف التعاقد مع حكيم زياش.. ويقدم عرضا لضم كريم أديمي

ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن نادي برشلونة أمامه خيار التعاقد مع المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي، في ظل صعوبة التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة برشلونة تعرف أن صفقة المغربي حكيم زياش ممكنة، وأن عليها اتخاذ قرار سريع، وبإمكانها ضمه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية.

وتعقدت صفقة التعاقد مع الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، بسبب راتبه الكبير، رغم الأخبار التي تحدثت عن إمكانية دفع الفريق الإنجليزي نصف راتبه، لكن النصف البالغ 9 ملايين يورو تقريبا يصعب على الفريق الإسباني دفعه، وقد طالبت إدارة برشلونة النجم الإنجليزي بتخفيض راتبه ومطالبه المالية.

ويعيش الدولي المغربي حكيم زياش موسما صعبا في تشيلسي، حيث لم يشارك سوى في 10 لقاءات 4 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أبعد من المنتخب المغربي بقرار من المدرب وحيد خاليلوزيتش لأسباب انضباطية.

وبسبب التنافس في مركزه مع وجود لاعبين يضع الألماني توماس توخيل ثقته فيهم في تشيلسي، أبرزهم الألماني كاي هافرتز، لم يعد المغربي حكيم زياش يجد فرصا كبيرة للعب، وتحدثت عدة تقارير إعلامية عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويبحث برشلونة عن تعزيز صفوفه في الميركاتو الشتوي، وكان يراهن على التعاقد مع الإنجليزي رحيم سترلينغ، لكن المطالب المالية للدولي الإنجليزي عقدت الصفقة، وقد يتجه نحو حكيم زياش.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن برشلونة قدم عرضا لضم الدولي الألماني الشاب كريم أديمي، لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويصل عرض برشلونة إلى 40 مليون يورو، حيث تعتقد الإدارة الجديدة لبرشلونة أن الوضع المالي للفريق سيتحسن في ظل عودة الجماهير للملاعب الإسبانية وارتفاع إيرادات الفريق هذا الموسم.

وقدم برشلونة عرضه المالي لينافس بروسيا دورتموند الذي قدم عرضا بمبلغ 35 مليون يورو والمرشح الأبرز لخطف النجم الألماني الشاب البالغ 19 عاما، لكون الفريق يمنح فرصا أكبر للاعبين الشباب ويطور مستواهم بشكل كبير.

وكان أحد وكلاء اللاعب الألماني قد زار برشلونة مؤخرا لمناقشة إمكانية انتقاله. ويعرض برشلونة على اللاعب راتبا سنويا يفوق 5 ملايين يورو وعقدا لمدة 5 مواسم.