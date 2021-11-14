رد فعل كريستيانو رونالدو بعد خسارة التأهل مباشرة إلى كأس العالم (فيديو)

شعر كريستيانو رونالدو قائد البرتغال بالحسرة بعدما شاهد البديل ألكسندر ميتروفيتش يسجل هدفا قاتلا لصربيا في الدقيقة الأخيرة لتقلب تأخرها بهدف في لشبونة إلى فوز 2-1 وتضمن التأهل مباشرة إلى نهائيات كاس العالم 2022 في قطر على حساب أصحاب الأرض عن المجموعة الأولى.

ورغم تقدم البرتغال، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018، بعد دقيقتين عبر ريناتو سانشيز بعد دقيقتين من البداية في لشبونة، في مباراة كان التعادل فيها يضمن تأهل البرتغال مباشرة، إلا أن صربيا سجلت هدفين بواقع هدف في كل شوط لتؤجل حسم تأهل رفاق رونالدو إلى الملحق الأوروبي.

وأظهرت كاميرا المباراة رونالدو وهو يجلس على الأرض في حسرة بعد ضياع فرصة التأهل إلى المونديال مباشرة.

🔵 حسرة وخيبة أمل كريستيانو رونالدو بعد خسارة فرصة التأهل مباشرة إلى #كأس_العالم أمام صربيا 🥲#تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/u0MCcJuhSU — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

ورفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على البرتغال ثانية الترتيب التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لإنهاء المجموعة أمام منافستها بفارق الأهداف لكن الآن ستضطر لخوض الملحق في مارس/ آذار.

وهز ميتروفيتش الشباك بضربة رأس اصطدمت بالأرض وفشل الحارس روي باتريسيو في إبعادها لتنطلق احتفالات صربيا بعدما سجل القائد دوسان تاديتش هدف التعادل في الدقيقة 33.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن قارة أوروبا.

ويحتاج رونالدو الذي سيبلغ عامه 37 في 2022 لقيادة البرتغال للمونديال لينضم إلى اللاعبين الذين خاضوا خمسة نهائيات لكأس العالم مثل الحارس الإيطالي جانلويغي بوفون والألماني لوثار ماتيوس.

وخاض مهاجم مانشستر يونايتد بالفعل في نهائيات كأس العالم 2006 في ألمانيا و2010 في جنوب افريقيا و2014 بالبرازيل و2018 في روسيا.

ولا يمكن نسيان ما فعله رونالدو في 2013 عندما قاد البرتغال إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل عبر الفوز 3-2 على السويد بقيادة زلاتان إبراهيموفيتش في مواجهة الملحق الأوروبي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في في إياب الملحق الأوروبي للتصفيات، بينما سجل إبراهيموفيتش ثنائية السويد التي لم تكن كافية لقيادة منتخب بلاده للمونديال.

كما تأهلت البرتغال إلى نهائيات جنوب افريقيا 2010 عبر الملحق أيضا بعد الفوز 2-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على البوسنة والهرسك ولم يسجل رونالدو أي من الهدفين.

موعد قرعة الملحق الأوروبي

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن قارة أوروبا.

وستقام قرعة الملحق الأوروبي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتضم عشرة منتخبات صاحبة المركز الثاني ومعهما منتخبان من دوري الأمم الأوروبية، على أن تقسم المنتخبات الـ12 إلى ثلاث مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات يلعبون فيما بينهم مباريات من قبل نهائي ونهائي والفائز بالمجموعة يتأهل مباشرة للنهائيات.