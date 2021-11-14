تقرير: عودة تشافي سيمونز إلى برشلونة بعد فشله في باريس سان جيرمان

قالت محطة ”كادينا سير“ الإسبانية إن تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق بات على رادار تشافي هرنانديز المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.

وأضافت المحطة أن اللاعب الهولندي خريج أكاديمية لا ماسيا دخل اهتمامات تشافي نظرًا لوضعه المعقد في باريس سان جيرمان وانتقاله من برشلونة إلى باريس في 2019 مجانا، إذ إنه سيرحب بالعودة لكامب نو بنفس الطريقة وفي ظل موافقة تشافي هيرنانديز على الرغم من حقيقة أن لديه حاليًا أولويات أخرى.

وينتهي عقد الهولندي تشافي سيمونز، الذي خاض في موسم 2021/2022 360 دقيقة فقط موزعة على أربع مباريات، بنهاية الموسم الحالي ويبدو أنه لا توجد خطوات جدية للتجديد مع النادي الباريسي.

ولم يحظ اللاعب بالشهرة والمكانة المتوقعة التي سعى من أجلها بانتقاله إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية قبل عامين وسيكون منفتحًا على الاستماع إلى مقترحات للمستقبل حيث أصبحت مغادرة العاصمة الفرنسية خيارا حقيقيا.

وظهر اسم لاعب برشلونة السابق في الاجتماع الذي عقده وكيل أعماله مينو رايولا مع الرئيس الحالي لنادي برشلونة خوان لابورتا للحديث عن موقف المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند في أبريل/نيسان الماضي.

كشف موقع "le10sport" الفرنسي، أن #برشلونة يفكر في استعادة لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، والذي يلعب حاليًا في صفوف #باريس_سان_جيرمان، والذي رحل بحثًا عن دقائق أكثر للمشاركة.

ويرتبط سيمونز بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022.#إرم_سبورت pic.twitter.com/RA4XQYeOzA — إرم سبورت (@EremSports) October 28, 2020

وسيتم طرح اسم تشافي سيمونز بالفعل على الطاولة في مكاتب كامب نو، على الرغم من عدم إمكانية بدء التفاوض بشأن التعاقد معه قبل الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، عندما يتم تفعيل بند التفاوض مع أي فريق غير سان جيرمان.

بهذه الطريقة، يمكن للاعب الشاب البالغ عمره 18 عاما أن يبدأ طريق العودة إلى نادي برشلونة بنفس طريقة رحيله في صيف 2019 مجانا.

وسيحذو بذلك حذو الكثير من لاعبي برشلونة السابقين والحاليين الذين غادروا أكاديمية لا ماسيا وعادوا لاحقا إلى الفريق الأول مثل جيرارد بيكيه وسيسك فابريغاس أو مؤخرًا إريك غارسيا.

ويحرص تشافي هرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة على بناء فريق يمكنه المنافسة على الألقاب مع عدم تكلفة النادي الكثير من الأموال في ظل أزمة مالية طاحنة.

ولذلك تعاقد برشلونة مع لاعبه البرازيلي السابق داني ألفيس في صفقة مجانية، وسيكون التعاقد مع تشافي سيمونز بنفس الطريقة في يناير/كانون الثاني المقبل.