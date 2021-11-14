"موندو ديبورتيفو" تكشف خطة برشلونة لضم رحيم ستيرلينغ في الميركاتو الشتوي

كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن المحاولة التي سيقوم بها نادي برشلونة لضم رحيم ستيرلينغ، نجم مانشستر سيتي، في الميركاتو الشتوي المقبل، لدعم صفوفه مع المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، يوم الأحد، أن ”ستيرلينغ أصبح خيارا حقيقيا للفريق في يناير المقبل“.

وأكدت أن تشافي هيرنانديز، أشاد بستيرلينغ، كما أن الرئيس خوان لابورتا أجرى اتصالات مع بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاستطلاع رأيه بشأن الصفقة.

وأوضحت أن برشلونة تواصل بالفعل مع مانشستر سيتي بشأن ستيرلينغ، إذ إن النادي الإنجليزي أبلغه بأن سعر اللاعب يبلغ 50 مليون يورو.

وشددت الصحيفة أن برشلونة لا يستطيع دفع هذا الرقم الآن، لذا سيقترح على مانشستر سيتي، ضم ستيرلينغ على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع إلزامية الشراء.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مانشستر سيتي لا يغلق الباب أمام رحيل رحيم ستيرلينغ، لكنه لن يقدم تسهيلات للعملاق الكتالوني.

Top performance at home ❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/OwJ7CxFaCr — Raheem Sterling (@sterling7) November 12, 2021

ولم ينف غوارديولا رغبة لاعبه في الرحيل، إذ قال في تصريحات سابقة ”رحيم ستيرلينغ، لاعب مهم للغاية ولكن سنرى ماذا سيحدث في الفترة المقبلة، ولا يمكنني ضمان المشاركة له لأن على الجميع المنافسة من أجل اللعب، ولكني أريد جميع اللاعبين راضين عن وضعهم في الفريق وإذا لم يكونوا كذلك فعلينا اتخاذ بعض القرارات“.

وقرر ستيرلينغ بعد تلك التصريحات تجميد مفاوضات التجديد مع مانشستر سيتي، ودخل برشلونة في مفاوضات مع الجناح الإنجليزي.

وكانت صحيفة ”ذا تايمز“ الإنجليزية، أشارت إلى أن رحيم يسعى للعودة مرة أخرى للمشاركة كأساسي مع سيتي ولا زال مهتما بتجديد تعاقده مع النادي.

وإذا لم يتغير الوضع في يناير المقبل فإن الجناح الإنجليزي سيفكر في الخروج على سبيل الإعارة إلى برشلونة.

وشارك ستيرلينغ، البالغ 26 عاما، في 15 مباراة بقميص سيتي مساهما بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، إذ يلعب في أغلب المباريات كبديل.

ويمتد تعاقد رحيم ستيرلينغ مع سيتي حتى صيف 2023.

وبقميص سيتي سجل الجناح الإنجليزي 116 هدفا وصنع 89 في 307 مباراة.

وقد يكون ستيرلينغ ثاني صفقات برشلونة بعدما أعلن ”البلوغرانا“ رسميا ضم البرازيلي داني ألفيس في صفقة انتقال حر.