تقرير: ويلفرد نديدي نجم ليستر سيتي على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية على أن النيجيري ويلفرد نديدي، نجم ليستر سيتي الإنجليزي، دخل على رادار نادي ريال مدريد، لضمه خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل، من أجل بناء فريق قوي في المستقبل وتدعيم مركز خط الوسط المدافع.

ويخطط ريال مدريد إلى ضم لاعب قادر على تعويض البرازيلي كاسيميرو في وسط الملعب، خاصة وأن النجم البرازيلي يتقدم في العمر مع مرور الوقت، وانخفض مستواه قليلًا في الموسم الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ”ريال مدريد وضع عينيه نصب ويلفرد نديدي، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عامًا“.

وأوضحت أن نديدي، المولود في نيجيريا، انضم إلى ليستر ليحل محل نغولو كانتي، الذي انتقل بدوره إلى تشيلسي في عام 2016، ومنذ ذلك الحين أصبح لاعبا أساسيا في خط وسط ليستر، ولديه عقد حتى مع الفريق الإنجليزي عام 2024 وسيبلغ سعره حوالي 60 مليون يورو، إذا رغب ريال مدريد في حسم الصفقة.

ولا يعد نادي ريال مدريد هو الوحيد الذي يريد التعاقد مع نديدي، بل هناك مانشستر يونايتد الأكثر اهتمامًا بالنجم النيجيري في الميركاتو الشتوي.

تدريبات ريال مدريد

إلى ذلك، واصل فريق ريال مدريد تدريباته، لمواجهة غرناطة، يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري.

ويواصل الثلاثي فيدي فالفيردي، ورودريغو جويس، وماريانو دياز، التدرب داخل صالة الألعاب الرياضية للتعافي من إصاباتهم.

كان رودريغو، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر قبل 9 أسابيع في ملعب إلتشي (1-2)، بينما عانى لاعب الوسط الأوروغواياني من آلام في الركبة بعد الفوز في مباراة الكلاسيكو بملعب برشلونة (1-2)، يوم 24 أكتوبر الماضي.

ويواصل ماريانو دياز تعافيه من الإصابة التي ألمت به بالأنف خلال مواجهة إلتشي، الأولى له بالموسم، ليتعرض على إثرها لجراحة، ليشارك في جزء من المران.

من جانبه، تدرب داني سيبايوس داخل صالة الألعاب الرياضية لمواصلة التعافي من إصابته في الكاحل، والتي تعرض لها خلال مواجهة إسبانيا ضد مصر في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو الماضي.

وغاب عن المران الذي قاده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 12 لاعبًا دوليًا انضموا لمعسكرات منتخب بلادهم.

ويحتل الريال، وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة خلف ريال سوسييداد المتصدر والذي يمتلك مباراة أكثر.