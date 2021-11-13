سبورت: داني ألفيس قد يبقى مع برشلونة حتى يبلغ 40 عامًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، تفاصيل جديدة بشان تعاقد برشلونة مع المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس.

وأعلن برشلونة، أمس الجمعة، الحصول على توقيع لاعبه السابق داني ألفيس، حتى ينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر نادي برشلونة بيانًا من 3 كلمات فقط أعلن فيه عودة داني ألفيس لصفوف الفريق، حيث قال: ”نورت برشلونة بعودتك“.

ووفقًا لصحيفة ”سبورت“، سيكون عقد برشلونة مع ألفيس لمدة أشهر، مع خيار التمديد لسنة أخرى، كما سيكون راتبه منخفضًا ومرتبطًا بأدائه مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن ألفيس، الذي يبلغ من العمر 38 أعوام، لن يكون قادرًا على الظهور لأول مرة مع برشلونة، حتى 1 يناير 2022، كما نقلت عن الصحفي فابريزيو رومانو، أن العقد سيشمل بندًا يسمح بالتمديد حتى يونيو 2023، ما يعني أن ألفيس قد يبلغ 40 عامًا مع برشلونة.

من ناحية أخرى، أكد الصحفي جيرارد روميرو أن راتب ألفيس سيكون منخفضًا ومعتمدًا دائمًا على أدائه مع الفريق.

وكان ألفيس قد فسخ عقده مع ساو باولو، في سبتمبر الماضي، بسبب خلافات بين الطرفين حول الرواتب المتأخرة.

وبدأ ألفيس حياته المهنية مع نادي باهيا، ثم انتقل منه إلى إشبيلية الإسباني، ثم إلى برشلونة، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ومنه إلى باريس سان جيرمان ثم ساو باولو.

وسبق أن انتقل ألفيس لبرشلونة لأول مرة، صيف العام 2008، وظل معه حتى صيف 2016، وقد كان عنصرًا أساسًا في تشكيلة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، والخماسية موسم 2014/2015.

ووفقًا لموقع ”transfermarkt“ المتخصص في الأرقام والإحصاءات، فإن ألفيس شارك مع برشلونة في 391 مباراة، سجل خلالها 21 هدفًا، وقدم 101 تمريرة حاسمة لزملائه.

في حين نال ألفيس مع برشلونة 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني، و5 في كأس ملك إسبانيا، و5 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

ومن المقرر أن يخوض برشلونة أول مباراة مع مدربه الجديد، ولاعبه السابق، تشافي هيرنانديز، عندما يلاقي إسبانيول في ديربي برشلونة، يوم السبت 20 نوفمبر، في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.