خافيير تيباس: أنسو فاتي مثل مبابي أو أفضل منه

يرى خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أن الشاب أنسو فاتي مهاجم برشلونة مثل أو أفضل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقال خافيير تيباس، في تصريحات نقلتها صحيفة ”سبورت“ اليوم السبت، إن فاتي مثل أو أفضل من مبابي، حيث يعد الأخير أبرز أهداف ريال مدريد في يناير المقبل او صيف 2022.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وقدم ريال مدريد 3 عروض للتعاقد مع مبابي الصيف الماضي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو، لكن باريس سان جيرمان رفض بيع نجمه، رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2022.

ويرفض مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ما يعني أنه سينتقل مجانا لريال مدريد أو أي ناد آخر الصيف المقبل، في حين قالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع اللاعب في يناير المقبل، مقابل مبلغ مالي، لتجنب منافسة الأندية مع نهاية عقد اللاعب في يونيو 2022.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل مبابي 7 أهداف وصنع 11 في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان، في حين شارك فاتي في 8 مباريات فقط، حيث غاب بسبب الإصابات، وسجل الشاب الإسباني 4 أهداف وصنع هدفا مع برشلونة.

في سياق متصل قال تيباس إن ريال مدريد جرّ برشلونة إلى رفض اتفاق رابطة الليغا مع صندوق الاستثمار CVC، وأكد رفض دوري السوبر الأوروبي، كما رفض خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم السبت: ”وجود فلورنتينو بيريز يولد خلافا معينا في بعض وسائل الإعلام، وفسر الناس أن انتقاد دوري السوبر الأوروبي كان انتقادا لريال مدريد، وأنا مدريدي لكنني لست فلورنسيا، وأعتقد أن هذا المشروع يسبب الكثير من الضرر لريال مدريد“.

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وبشأن الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة قال تيباس: ”لقد ذهبوا دائما إلى الحد الأقصى في دفع الراتب، عندما وصل الوباء حدث ما حدث، لكن الوضع لا يقلقني“.

وأوضح: ”ربما سيستغرقون أكثر من عامين بقليل للتعافي، بدلا من إنفاق الكثير على التعاقد مع لاعبين، سيتعين عليهم استخدامها في التعافي“.

وبشأن رفض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بلباو اتفاق الليغا مع صندوق الاستثمار CVC قال تيباس: ”هذا سيحدث فرقا، وأتلتيك بلباو لديه فلسفة خاصة جدا، وهذا المشروع لا يناسبه جيدا. لقد جرّ ريال مدريد برشلونة معه، وكنت في لقاء مع خوان لابورتا (رئيس برشلونة)، ولم يكتفِ بذلك، وأراد المشروع لكنه طلب مني تسريع الأمر“.

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وبسؤاله عن مشروع دوري السوبر الأوروبي أوضح رئيس رابطة الليغا: ”ما رأيناه في أبريل لا يقلقني أبدا، ويعتقدون أنه في كرة القدم يجب أن تحكم الأندية الكبيرة، وكان الهدف إبقاء الكبار في المقدمة، ولا يزال هذا الخطر قائما، وفي رأيي هناك الكثير من الأنانية“.

وبخصوص خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم بإقامة كأس العالم كل عامين قال تيباس: ”ضدها تماما، مثل كل البطولات في أوروبا، مع التكرار كل 4 سنوات نمت صناعتنا، ولماذا يتعين علينا تغييرها؟ يذهب 5٪ من اللاعبين المحترفين إلى كأس العالم، وأوافق على أنه يتعين علينا الجلوس والتفاوض، ومساعدة الأندية والبلدان، لكن علينا أولا إصلاح مواقف أخرى مثل الفساد في كثير من البلدان وفي طرق استغلال الحقوق التلفزيونية، والهدف تنمية البطولات وليس إيجاد منافسات جديدة“.