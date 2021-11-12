‏رسميًا.. داني ألفيس يعود لنادي برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته في عهد مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، وحصل على توقيع نجمه البرازيلي السابق داني ألفيس.

ووافق داني ألفيس على العودة إلى صفوف فريق برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونشر نادي برشلونة بيانًا من 3 كلمات فقط أعلن فيه عودة داني ألفيس لصفوف الفريق، وقال: ”نورت برشلونة بعودتك“.

ولم يكشف النادي الكتالوني عن تفاصيل الصفقة، إلا أن تقارير إعلامية إسبانية أشارت إلى أن ألفيس سيوقع عقدًا لمدة موسم واحد مع برشلونة.

ألفيس انضم إلى برشلونة كلاعب حر بعد فسخه لعقده الصيف الماضي مع ساو باولو البرازيلي، ونجح النادي الكتالوني في الحصول على موافقة رابطة الدوري الإسباني على إتمام الصفقة.

بدأ ألفيس حياته المهنية مع نادي باهيا، ثم انتقل منه إلى إشبيلية الإسباني، ثم إلى برشلونة، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ومنه إلى باريس سان جيرمان ثم ساو باولو.

وحصد الظهير الأيمن 42 بطولة كلاعب محترف على مستوى الأندية والمنتخبات.

وسبق أن انتقل ألفيس لبرشلونة صيف 2008، وظل معه حتى صيف 2016، وكان عنصرا أساسيا في تشكيلة الجيل الذهبي لبرشلونة، الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، والخماسية موسم 2014/2015.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ألفيس شارك في 391 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 21 هدفا وقدم 101 تمريرة حاسمة.

وحصل ألفيس مع برشلونة على 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني، و5 في كأس ملك إسبانيا، و5 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

ألفيس كان أولى صفقات بيب غوارديولا مدرب برشلونة الأسبق في الحقبة التاريخية الشهيرة بين عامي 2008 و2012، وأصبح الآن أولى صفقات تشافي أيضا.

يذكر أن صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نقلت عن ألفيس قبل أيام قوله: ”لقد خرجت وأنا أقول إن برشلونة عندما يحتاجني سأكون تحت تصرفهم بغض النظر عن مكاني، المودة والحب والاحترام الذي أحمله لهذا المنزل أكثر من اللازم، أنت فقط بحاجة إلى الاتصال بي“.

وأفادت ”سبورت“ بأن الإدارة الرياضية في برشلونة كانت لديها شكوك حول اندماج داني ألفيس بسبب عمره، ولكن في النهاية تم اتخاذ القرار بانضمامه إلى الفريق الأول.