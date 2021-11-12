أغويرو عن تقارير اعتزاله: أتبع تعليمات الأطباء.. وأتحلى بالإيجابية

أكد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أنه يتعامل بإيجابية في الوقت الذي ينتظر فيه تحديد مصيره إذا ما كان سيتم إجباره على الاعتزال بسبب مشكلة في القلب.

وذكرت تقارير صحفية في إقليم كتالونيا، اليوم الجمعة، أن أغويرو ربما يضطر إلى وضع نهاية مبكرة لمسيرته بسبب ضربات القلب غير المنتظمة.

سبورت: أغويرو يعاني من عدم انتظام ضربات القلب https://t.co/rq8dM4qr8D pic.twitter.com/iCxlvqWtCG — إرم سبورت (@EremSports) October 31, 2021

وشعر أغويرو بآلام في الصدر خلال مباراة فريقه مع ألافيس في الدوري الإسباني، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، فيما أكد ناديه بعد ذلك أنه يعاني من عدم انتظام في ضربات القلب.

وعقب خضوعه لفحوصات خرج أغويرو، والذي بدأ مباراتين كأساسي مع فريقه في الدوري الإسباني منذ انضمامه إليه في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسابات برشلونة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال ”راديو كتالونيا“، إن الحالة المرضية التي يعاني منها المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب برشلونة، خطيرة، وإنه بات مهددًا باعتزال كرة القدم على المستوى الاحترافي.

وأفاد ”راديو كتالونيا“ أن حالة أغويرو خطيرة، وهي عبارة عن عدم انتظام ضربات القلب غير الحميد، وأنه ستتم مراقبة تطوره خلال الأشهر المقبلة، وأضاف أن هناك تشاؤمًا واحتمالًا بألا يلعب أغويرو كرة القدم مرة أخرى، على المستوى الاحترافي.

ولجأ أغويرو إلى ”تويتر“، إذ نفى تلك الأخبار، مؤكدًا أن القرار بشأن مستقبله لن يتم اتخاذه، حتى فبراير/ شباط المقبل.

وقال أغويرو: ”بالنظر إلى الشائعات أود التوضيح بأنني أتبع تعليمات أطباء النادي، وأقوم بإجراء الفحوصات وأتلقى العلاج، وأرى أنه يمكن حدوث تطور خلال 90 يومًا، وسيكون دائمًا إيجابيًا“.

Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo 🤟🏽 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 12, 2021

وعانى أغويرو من إصابة أخرى منذ انضمامه إلى برشلونة، ليكتفي بالمشاركة في 5 مباريات مع الفريق في كل البطولات بالموسم الحالي، بإجمالي 166 دقيقة.

وسجل أغويرو هدفه الأول والوحيد مع برشلونة في ”الكلاسيكو“ أمام ريال مدريد، إذ سجل اللاعب الأرجنتيني هدف فريقه الوحيد في اللقاء الذي خسره 1-2.

وقبل انضمامه لبرشلونة، سجل أغويرو 260 هدفًا مع مانشستر سيتي في 390 مباراة خاضها مع النادي، بما في ذلك هدف تتويج فريقه بلقب الدوري في موسم 2011-2012 في شباك كوينز بارك رينجرز، ليخطف فريقه اللقب.

وكان أغويرو، الذي ولد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، لعب لثلاثة أعوام مع إندبيندينتي في بلاده، و 5 أعوام مع أتلتيكو مدريد الإسباني.