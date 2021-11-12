سبورت: تشافي يوافق على عودة داني ألفيس لبرشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة أعطى موافقته على عودة المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس.

ووفقا للصحيفة فإن تشافي الذي تم تعيينه مدربا لبرشلونة السبت الماضي يريد الاعتماد على المدافع البرازيلي في مشروعه الجديد في برشلونة.

وأفادت ”سبورت“ فقد اتخذ تشافي القرار بالفعل والنية الآن أن يتفق النادي وألفيس على الشروط في أقرب وقت ممكن حتى ينضم إلى الفريق الأول.

وسيكون التعاقد مع داني ألفيس، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ عقده مع ساو باولو.

ونقلت ”سبورت“ عن ألفيس قبل أيام قوله: ”لقد خرجت وأنا أقول إن برشلونة عندما يحتاجني سأكون تحت تصرفهم بغض النظر عن مكاني، المودة والحب والاحترام الذي أحمله لهذا المنزل أكثر من اللازم، أنت فقط بحاجة إلى الاتصال بي“.

وأفادت ”سبورت“ بأن الإدارة الرياضية في برشلونة كانت لديها شكوك حول اندماج داني ألفيس بسبب عمره ولكن في النهاية تم اتخاذ القرار بانضمامه إلى الفريق الأول.

وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة بأنه يمتلك بطاقة مجانية، لذا لن يضطر داني ألفيس إلى انتظار فتح السوق الشتوي، ويعتزم النادي الكتالوني جعل الأمر رسميًا في أقرب وقت ممكن ويمكن لتشافي الاعتماد عليه، إذا كان يعتقد أنه مناسب، في الديربي ضد إسبانيول الذي سيقام في كامب نو الأسبوع المقبل.

وفي سبتمبر الماضي تم فسخ عقد ألفيس مع ساو باولو بسبب خلافات بين الطرفين حول الرواتب المتأخرة.

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وبدأ ألفيس حياته المهنية مع نادي باهيا، ثم انتقل منه إلى إشبيلية الإسباني، ثم إلى برشلونة، قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ومنه إلى باريس سان جيرمان ثم ساو باولو.

وحصد الظهير الأيمن 42 بطولة كلاعب محترف على مستوى الأندية والمنتخبات

وسبق أن انتقل ألفيس لبرشلونة صيف 2008، وظل معه حتى صيف 2016، وكان عنصرا أساسيا في تشكيلة الجيل الذهبي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، والخماسية موسم 2014/2015.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن ألفيس شارك في 391 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 21 هدفا وقدم 101 تمريرة حاسمة.

وحصل ألفيس مع برشلونة على 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني، و5 في كأس ملك إسبانيا، و5 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في كأس السوبر الأوروبي.