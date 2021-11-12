راديو كتالونيا: حالة أغويرو خطيرة وقد تجبره على اعتزال كرة القدم

قال ”راديو كتالونيا“، إن الحالة المرضية التي يعاني منها المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، لاعب برشلونة، خطيرة، وإنه بات مهددًا باعتزال كرة القدم على المستوى الاحترافي.

وأفاد ”راديو كتالونيا“ أن حالة أغويرو خطيرة، وهي عبارة عن عدم انتظام ضربات القلب غير الحميد، وأنه ستتم مراقبة تطوره في الأشهر المقبلة، وأضاف أن هناك تشاؤمًا واحتمال ألا يلعب أغويرو كرة القدم مرة أخرى، على المستوى الاحترافي.

سبورت: أغويرو يعاني من عدم انتظام ضربات القلب https://t.co/rq8dM4qr8D pic.twitter.com/iCxlvqWtCG — إرم سبورت (@EremSports) October 31, 2021

وأوضح أن الأطباء نقلوا المعلومات إلى اللاعب، وسيتم تقييم كيف تتطور حالة اللاعب، لكن الحالة المرضية التي يعاني منها، قد تكون غير متوافقة مع الممارسة الرياضية الاحترافية.

وخضع أغويرو مؤخرًا، للاختبار بعد مشكلة في القلب، وتبين أن الاستمرار في العمل كلاعب محترف، لن يكون مفيدًا.

وأُجبر اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، على الخروج في الدقيقة 42 الشهر الماضي، خلال مباراة برشلونة مع ديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني، وتم نقله إلى المستشفى، بسبب صعوبات في التنفس.

إصابة أغويرو في مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس واستبداله مع الدقيقة 41.#إرم_سبورت pic.twitter.com/F9XhqZMAqB — إرم سبورت (@EremSports) October 30, 2021

وكان برشلونة قد أعلن رسميًا، غياب سيرجيو أغويرو، لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة، وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: ”خضع سيرجيو أغويرو للتشخيص والعلاج على يد الدكتور جوزيب بروغادا. سيغيب عن الملاعب، ليتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تقييم فعالية العلاج، ومن ثم تحديد وتيرة تعافيه“.

وخلال الشوط الأول، أمام ألافيس، بدا أن أغويرو يشير باتجاه مقاعد البدلاء طلبًا للتغيير، وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، سقط على أرض الملعب وهو يمسك بصدره، وهرع الطاقم الطبي لمساعدته، لكنه في نهاية المطاف نهض، وغادر الملعب بدون مساعدة.

🚨🏥 ÚLTIMA HORA | Sergio Agüero abandona el Camp Nou en una ambulancia ⚽️ El argentino pidió el cambio en la primera parte del #BarçaAlavés por un dolor en el pecho 📹 @LaTdT pic.twitter.com/x0HMZ0YbmJ — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 30, 2021

وكانت صحيفة ”إل باييس“ الإسبانية قالت، إن المهاجم الأرجنتيني يعاني من عدم انتظام ضربات القلب الذي قد لا يشكل أي خطر، لكنه قد يكون أيضًا، مؤشرًا لمشاكل أخرى في القلب.

وأوضحت أغويرو، أن الهداف التاريخي لمانشستر سيتي الإنجليزي، عانى بالفعل، من عدم انتظام ضربات القلب منذ حوالي عشرة أيام من مباراة ألافيس في الليغا.

وظهر أغويرو لأول مرة بقميص برشلونة في 17 أكتوبر ضد فالنسيا، بعدما تعافى من الإصابة التي لم تسمح له باللعب طوال الموسم، لكنه سجل في مرمى ريال مدريد في الخسارة بالكلاسيكو في كامب نو، يوم 24 أكتوبر.

وانضم أغويرو إلى برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي، الذي أصبح هدافه التاريخي برصيد 260 هدفًا، وشارك مع النادي الكتالوني في 5 مباريات، بواقع 165 دقيقة، سجل فيها هدفًا.