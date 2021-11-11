ESPN: برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي

أفادت وسائل إعلام بأن برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وبحسب شبكة ”ESPN“، فإن إدارة برشلونة رصدت ميزانية محدودة للتعاقد مع لاعبين في السوق الشتوي، حال طلب تشافي المدير الفني الجديد للنادي إبرام أي صفقات.

تشافي يطبق أول قواعده في برشلونة على بيكيه https://t.co/WUOCN9G5mJ pic.twitter.com/9DaTgJnqyp — إرم سبورت (@EremSports) November 10, 2021

وقالت الشبكة إن الميزانية المتاحة أمام تشافي للسوق الشتوي أقل من 10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن فيران ريفرتر، الرئيس التنفيذي لبرشلونة، سبق أن قال إن برشلونة سيوفر 20 مليون يورو لإبرام صفقات في السوق الشتوي، بناء على حدود الإنفاق التي قدرتها رابطة الليغا بـ97 مليون يورو سنويا، لكن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين.

وكان برشلونة قد جدد عقدي أنسو فاتي وبيدري، وهو الأمر الذي أدى لتقليص الأموال المتاحة للإنفاق في السوق الشتوي المقبل.

وكانت تقارير قد أفادت بأن تشافي يريد تعزيز الخط الهجومي للفريق بعد إصابة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سيغيب 3 أشهر؛ بسبب عدم انتظام ضربات القلب، كما يعاني أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت من إصابات مختلفة.

"ماركا" تتساءل: هل يلعب تشافي دورًا بعودة ميسي إلى برشلونة؟ https://t.co/cn51Z1pkBv pic.twitter.com/bqgyULrWAg — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

وقالت ”ESPN“ إن القيود المالية ستجبر برشلونة على البحث عن خيارات أو صفقات إعارة منخفضة التكلفة، مع إمكانية جعل الصفقات دائمة في المستقبل.

كومان يرفض التنازل

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد أفادت بأن المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من تدريب برشلونة، يريد كامل مستحقاته من إدارة الفريق، ويرفض التنازل عن أي مبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة اقترح على كومان دفع مبلغ يتراوح ما بين 7 أو 8 ملايين يورو، لكن المدرب الهولندي يريد الحصول على كامل مستحقاته، أي 12 مليون يورو.

سبورت: كومان يرفض التنازل ويطلب مستحقاته كاملة من برشلونة https://t.co/n7TdLgzxCO pic.twitter.com/i8GWtqA00i — إرم سبورت (@EremSports) October 31, 2021

وأضافت أن حجة كومان هي أن هذه المستحقات جزء من عقد وقعه مع برشلونة بالاتفاق بين الطرفين، حتى لو لم يكن الاتفاق مع الإدارة الحالية.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، ومن المقرر أن يقود تشافي مباراة الفريق أمام إسبانيول يوم 20 نوفمبر الحالي.

كما يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا وحصد 6 نقاط من 4 مباريات، ومن المقرر أن يلعب مع بايرن ميونخ وبنفيكا في آخر جولتين.