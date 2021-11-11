رياضة

ESPN: برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي
تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2021 17:44 GMT
تاريخ التحديث: 11 نوفمبر 2021 18:45 GMT

ESPN: برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي

برشلونة جدد عقدي أنسو فاتي وبيدري، وهو الأمر الذي أدى لتقليص الأموال المتاحة للإنفاق في السوق الشتوي المقبل.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام بأن برشلونة لا يستطيع إنفاق أكثر من 10 ملايين يورو في السوق الشتوي المقبل، في يناير 2022.

وبحسب شبكة ”ESPN“، فإن إدارة برشلونة رصدت ميزانية محدودة للتعاقد مع لاعبين في السوق الشتوي، حال طلب تشافي المدير الفني الجديد للنادي إبرام أي صفقات.

وقالت الشبكة إن الميزانية المتاحة أمام تشافي للسوق الشتوي أقل من 10 ملايين يورو.

وأشارت إلى أن فيران ريفرتر، الرئيس التنفيذي لبرشلونة، سبق أن قال إن برشلونة سيوفر 20 مليون يورو لإبرام صفقات في السوق الشتوي، بناء على حدود الإنفاق التي قدرتها رابطة الليغا بـ97 مليون يورو سنويا، لكن الظروف تغيرت منذ ذلك الحين.

وكان برشلونة قد جدد عقدي أنسو فاتي وبيدري، وهو الأمر الذي أدى لتقليص الأموال المتاحة للإنفاق في السوق الشتوي المقبل.

وكانت تقارير قد أفادت بأن تشافي يريد تعزيز الخط الهجومي للفريق بعد إصابة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سيغيب 3 أشهر؛ بسبب عدم انتظام ضربات القلب، كما يعاني أنسو فاتي وعثمان ديمبلي ومارتن برايثوايت من إصابات مختلفة.

وقالت ”ESPN“ إن القيود المالية ستجبر برشلونة على البحث عن خيارات أو صفقات إعارة منخفضة التكلفة، مع إمكانية جعل الصفقات دائمة في المستقبل.

كومان يرفض التنازل

وكانت صحيفة ”سبورت“ قد أفادت بأن المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي أقيل من تدريب برشلونة، يريد كامل مستحقاته من إدارة الفريق، ويرفض التنازل عن أي مبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة اقترح على كومان دفع مبلغ يتراوح ما بين 7 أو 8 ملايين يورو، لكن المدرب الهولندي يريد الحصول على كامل مستحقاته، أي 12 مليون يورو.

وأضافت أن حجة كومان هي أن هذه المستحقات جزء من عقد وقعه مع برشلونة بالاتفاق بين الطرفين، حتى لو لم يكن الاتفاق مع الإدارة الحالية.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 12 مباراة، ومن المقرر أن يقود تشافي مباراة الفريق أمام إسبانيول يوم 20 نوفمبر الحالي.

كما يحتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا وحصد 6 نقاط من 4 مباريات، ومن المقرر أن يلعب مع بايرن ميونخ وبنفيكا في آخر جولتين.

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