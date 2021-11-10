تصفيات كأس العالم: إسبانيا تبحث عن الفوز في اليونان بقائمة مليئة بالإصابات

سيعتمد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا على تشكيلة مؤقتة لضمان مقعد بلاده في كأس العالم لكرة القدم، العام المقبل، حيث سيفتقد 9 لاعبين بارزين للإصابة في مواجهة اليونان والسويد خلال الأيام الأربعة المقبلة.

وقبل خوض آخر مباراتين في تصفيات كأس العالم، تحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الثانية متأخرة عن السويد بنقطتين لكنها تتفوق بأربع نقاط عن اليونان ثالثة الترتيب.

ويتعيّن على منتخب إسبانيا وصيف النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية أن يعود بالفوز من أرض اليونان (9 نقاط ثالثًا)، غدًا الخميس، ليحافظ على حظوظه بانتزاع البطاقة المؤهلة مباشرة إلى مونديال 2022 عن المجموعة الثانية التي تتصدرها السويد بفارق نقطتين، علمًا بأن الأخيرة تحل على جورجيا المغمورة في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات القارية.

الصحف الرياضية: خطر على منتخب إسبانيا.. ويوفنتوس يتحدى مورينيو https://t.co/7an1WT5Huz pic.twitter.com/1O1VQgTrIL — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

وحتى الآن نجح منتخبا ألمانيا والدنمارك في بلوغ نهائيات كأس العالم المقررة في قطر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

ومع تأهل متصدر المجموعة فقط مباشرة إلى نهائيات، العام المقبل، في قطر، يأمل لويس إنريكي أن تكون تشكيلته التي تفتقر للقوة على مستوى المهمة، غدًا الخميس، في أثينا وكذلك مواجهة، الأحد المقبل، أمام السويد في إشبيلية.

ويخوض صاحب المركز الثاني في كل مجموعة ملحق التصفيات.

ويغيب ماركوس يورينتي، وفيران توريس، وميكل أويارزابال، وبيدري، وجيرار مورينو، وأنسو فاتي، وإريك جارسيا، و يريمي بينو، عن المباراتين، بينما لا تزال هناك شكوك بشأن خوض لاعب الوسط ميكل مورينو مباراة الأحد أمام السويد.

وقال لويس إنريكي للصحفيين في أثينا: ”عزيمتنا كبيرة لتجاوز أي صعوبات، نعم نعاني من إصابات كثيرة لكن هذا يعني أن الباب لا يزال مفتوحًا لضخ دماء جديدة متعطشة للنجاح، وأعتقد حقًا أننا سننتصر في المباراتين.

وأضاف: ”أستمتع بالضغط، لكنني متفائل للغاية، اليوم، بعد رؤية اللاعبين في الملعب، الإيقاع والجودة والطريقة التي تدرب بها الفريق جعلتني أكثر ثقة“.

وبعد تأهلها لنهائي دوري الأمم الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، ضمنت إسبانيا، التي لا يمكن أن تنهي التصفيات أقل من المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بالفعل مكان على الأقل في ملحق التصفيات.

موقف المجموعة الثانية في تصفيات أمم أوروبا:

السويد تتصدر بـ 15 نقطة وتتقدم على إسبانيا بـ13 نقطة.

إذا فازت السويد على جورجيا، يوم الخميس، ولم تتغلب إسبانيا على اليونان، فإن المنتخب السويدي يضمن مكانه في كأس العالم ويرسل إسبانيا إلى المباراة الفاصلة.

إذا فازت إسبانيا على اليونان، وبغض النظر عن نتيجة السويد، ستخوض إسبانيا والسويد مواجهة مباشرة، يوم الأحد، لتحديد من سيأخذ التذكرة إلى قطر.