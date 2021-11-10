ظهر وهو يسير على عكازين.. بول بوغبا يكشف عن مدى قوة إصابته (فيديو)

كشفت النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن تطورات إصابته في القدم، مؤكدا أنه سيخضع لفحوصات خلال الأيام المقبلة لمعرفة مدى قوة الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ فيديو للاعب البالغ من العمر 28 عامًا وهو يصوب الكرة بقوة في تدريب منتخب فرنسا، ثم يمسك بقدمه لشعوره بفداحة الإصابة، وكشف الاتحاد الفرنسي لاحقًا أنه أصيب في فخذه الأيمن.

وقال بوغبا في فيديو نشره عبر حسابه على ”إنستغرام“، وهو يسير على عكازين: ”كما ترون لقد أصبت بإصابة طفيفة، آمل ألا يكون الأمر سيئًا للغاية، من المحتمل أن أقوم بإجراء أشعة في الأيام المقبلة لأرى مدى سوء الأمر، في النهاية كل شيء يحدث لسبب ما، شكرًا لكم على الدعم“.

مدة الغياب

ومن المقرر أن يغيب بول بوغبا عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهرين بعد تجدد إصابته أثناء تدريبات منتخب فرنسا وهو ما يعني عدم عودته للملاعب قبل بداية العام المقبل 2022.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”ذا صن“، فالنجم الفرنسي سيعود في بداية شهر كانون الثاني/يناير، حين يدخل الفترة الحرة من عقده برفقة مانشستر يونايتد ويصبح بإمكانه التفاوض مع فريق جديد في ظل توقف المفاوضات مع فريقه بشأن تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر يونايتد سئمت من محيط اللاعب والأفعال التي يصنعونها، خصوصا وكيل أعماله الشهير مينو رايولا.

وأصبحت الإدارة منفتحة على تركه يرحل بعد نهاية عقده ومستعدة لتجاهل اللاعب وعدم إشراكه ما تبقى من الموسم أو تركه يرحل كلاعب حر في فترة الانتقالات الشتوية.

ويعتقد مانشستر يونايتد أن اللاعب العائد للفريق صيف 2016 في صفقة قياسية بلغت 89 مليون جنيه إسترليني لم يقنع بمستواه وظل لاعبا غير مرغوب فيه في الفريق.

وكان من المقرر أن يعود بول بوغبا للعب برفقة مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي حين يلعب في ضيافة واتفورد بعد استنفاذ عقوبة التوقيف لقاءين إثر طرده مباشرة أمام ليفربول لكن مع الإصابة والخلاف مع الإدارة فمن المحتمل ألا يحمل قميص الفريق مجددا وسيكون لقاء ليفربول الأخير كلاعب للفريق.

وأصيب بول بوغبا خلال لقاء أتلانتا في دوري الأبطال وشعر بانزعاج، لكنه التحق بمنتخب بلاده فرنسا لتعاوده الإصابة ويخرج من قائمة المنتخب ويغيب عن مباراتي كازاخستان وفنلندا في تصفيات كأس العالم 2022.

ويرتبط مستقبل بوغبا بعدة أندية كبرى، حيث يرغب يوفنتوس في استعادة لاعبه السابق كما ترغب زوجته البوليفية في الانتقال لإسبانيا، حيث يهتم ريال مدريد وبرشلونة بخدماته كما ربطته تقارير إعلامية بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى بوغبا عدة انتقادات بسبب مستواه في مانشستر يونايتد ولم يقنع الجماهير ولا أساطير الفريق القدامى، في حين يقدم مستوى جيدا برفقة المنتخب الفرنسي.