تشافي يطبّق أول قواعده في برشلونة على بيكيه

كشفت تقارير صحفية، على أن جيرارد بيكيه، قائد برشلونة، وقع ضحية لأول قواعد فرضها مدربه الجديد تشافي هيرنانديز، والذي تولى مسؤولية الفريق مؤخرًا، حتى صيف 2024، خلفًا للهولندي رونالد كومان.

ووفقًا لما ذكرته إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية، يوم الأربعاء، فإن تشافي طلب من بيكيه إلغاء اتفاقه بشأن لقاء تلفزيوني في برنامج ”El Hormiguero“، للترويج لبطولة كأس ديفيز للتنس ومشاريعه الشخصية، لأن اللقاء كان مقررًا له أن يقام في مدريد ليلًا.

وما زال بيكيه يعاني من إصابة، منعته من المشاركة في أول مران تحت قيادة تشافي.

بيكيه وتشافي تزاملا في برشلونة خلال الفترة من 2008، إلى 2015، وحققا معًا 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و5 للدوري الإسباني، ومع إسبانيا توجا معًا بكأس العالم 2010، وكأس أمم أوروبا 2012.

قواعد تشافي

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أشارت إلى أن تشافي، سيعيد وضع القواعد التي اختبرها وهو لاعب مع برشلونة أثناء فترة تدريب بيب غوارديولا.

وأوضحت الصحيفة، أن تشافي قرر ألا يقتصر تواجد اللاعبين في المدينة الرياضية على وقت التدريبات، الذي يمتد لساعة ونصف الساعة فقط، وسيكون على اللاعبين من الآن فصاعدًا قضاء ”يوم عمل“ في المدينة الرياضية، والذي يتضمن الإفطار والغداء مع زملائهم في الفريق.

وطالب تشافي من اللاعبين بأن يتحلوا بأكبر قدر من الاحترافية، ويراهن على أن القواعد الأساسية يمكن أن ترفع مستوى التوقعات والأداء في غرفة الملابس.

وشد على أن التغيير الأول سيكون ضرورة وصول اللاعبين قبل ساعة ونصف الساعة من التدريبات، لتناول الإفطار في مرافق النادي، وفق نظام يشرف عليه خبراء التغذية في النادي.

بعد التدريب، وقبل تناول الغداء، سيحصل اللاعبون على دروس فيديو جماعية لتحسين الإستراتيجية، إلى جانب محادثات تكتيكية فردية، وجلسات التقوية في صالة الألعاب الرياضية، أو جلسات التعافي مع المعالجين البدنيين.

تشافي يهدف إلى أن يصبح الروتين اليومي الجديد للاعبي برشلونة عاملًا مساعدًا لتحسين الأداء البدني، والعمل على الوقاية من الإصابات.

تشافي قرر أيضًا، أن تعود غرامات التأخير إلى غرفة الملابس، بالإضافة إلى سلسلة من قواعد السلوك الجيد، الذي يجب أن يتبعه اللاعبون داخل وخارج الملعب.

وشدد تشافي على أنه لن يسمح لأي لاعب بركوب الدراجة الكهربائية، ومن يفعل ذلك سيُعاقب على هذا النوع من الممارسات، باعتباره جريمة خطيرة للغاية، وقد ينتقل إلى الإدارة القانونية، لأنه يعتبر انتهاكًا صارخًا للعقد.

وتولى تشافي مؤخرًا، تدريب برشلونة خلفًا للهولندي المقال، رونالد كومان، حيث يقبع الفريق في المركز التاسع للدوري الإسباني، ويواجه خطر الخروج المبكر من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Highlights from Xavi's first workout as Barça manager pic.twitter.com/SsqLslunZi

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2021