هل سيتم استبعاد كريم بنزيما من المنتخب الفرنسي حال إدانته في قضية فالبوينا؟

رد جويل لو غرييه، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على التقارير التي أشارت إلى إمكانية استبعاد كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، مجددا من قائمة المنتخب تحت قيادة ديديه ديشان، حال إدانته في قضية زميله السابق، ماتيو فالبوينا.

وكان الادعاء الفرنسي طالب أخيرا بسجن كريم بنزيما لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية ابتزاز زميله السابق في منتخب ”الديوك“ ماتيو فالبوينا بفيديو جنسي.

وتعود القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا للابتزاز من مجهولين بشأن شريط فاضح، ونصحه بنزيما حينذاك بدفع الأموال للمبتزين.

وبنزيما هو واحد من خمسة أشخاص يخضعون للمحاكمة بسبب محاولة الابتزاز؛ ما أدى إلى استبعاده عن منتخب ”الديوك“ لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

وطلب المدعي العام أحكاما تتراوح بين السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ والسجن حتى أربع سنوات للمتهمين الأربعة الآخرين.

⚽️ Noël Le Graët assure que Karim Benzema ne sera pas exclu de la sélection après son jugement dans l’affaire de la sextape 👇 https://t.co/EXBepI4ZTu — francetvsport (@francetvsport) November 10, 2021

من جانبه، قال جويل لو غرييه، في تصريحات لصحيفة ”لو باريزيان“، يوم الأربعاء ”لا أعتقد أنه سيكون هناك عقوبة باستبعاد بنزيما من المنتخب بسبب حكم قضائي محتمل، سيكون المدرب مسؤولا دائما عن اختياراته“.

وأضاف ”يحق أيضا للاعب الاستئناف ضد العقوبة إذا صدرت، لذا فإن استدعاءه من عدمه في الأشهر المقبلة لن يكون مرتبطا بالإجراءات القضائية“.

وتابع ”لن أتدخل أبدا لأقول إننا لا نقبل وجود كريم بنزيما في المنتخب، بعد ذلك، يعود الأمر إلى ديديه ديشان من وجهة نظر فنية بحتة ومن يراه مناسبا للاستدعاء إلى فرنسا“.

ويتهم بنزيما بتحريضه فالبوينا على دفع مبلغ من المال للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو حميم للأخير، وقد اعترف الأول حينها بتدخله في الموضوع بطلب من أحد المبتزين.

ولطالما نفى بنزيما هذه المزاعم قائلا إنه حاول مساعدة فالبوينا على الخروج من الموقف وليس الإيقاع به.

وقالت المدعية سيغولين مار أمام المحكمة ”بنزيما ليس شخصا صالحا حاول المساعدة. لقد عمل للسماح للمفاوضين بالوصول إلى هدفهم وللمبتزين بالحصول على الأموال“. كما طلبت تغريمه 75 ألف يورو.

واستبعد اللاعبان من المنتخب الفرنسي منذ أواخر العام 2015 قبل عودة بنزيما في كأس أوروبا ”يورو 2020“ هذا الصيف، حيث خرج أبطال العالم من الدور الـ16 أمام سويسرا، قبل أن يحققوا مؤخرا لقب دوري الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا في النهائي بقيادة بنزيما.. فيما لم يستدع فالبوينا مجددا لصفوف ”الديوك“.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ضد منتخب كازاخستان في الـ13 من نوفمبر الجارى ومنتخب فنلندا في الـ16 من الشهر ذاته.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منتخب أوكرانيا الوصيف، وسيتأهل منتخب فرنسا رسميا إلى مونديال 2022 حال الفوز على منتخب كازاخستان في المباراة الأولى.