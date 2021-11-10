تأكد جاهزية ميسي للعب أمام أوروغواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التدريبات الجماعية لمنتخب الأرجنتين الذي يستعد لمواجهة منتخبي أوروغواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وغاب النجم البالغ من العمر 34 عاما عن فريقه باريس سان جيرمان في اللقاءات الأخيرة بسبب مشاكل عضلية في الفخد، كما عانى من مشاكل في الركبة اليسرى ولم يلعب منذ خروجه بعد نهاية الشوط الأول في لقاء فريقه باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وغاب أيضا عن لقاءي لايبزيغ الألماني وبوردو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير إعلامية أرجنتينية أن النجم ليونيل ميسي تلقى الضوء الأخضر للمشاركة في لقاء الأوروغواي، الخميس المقبل، ولقاء القمة أمام البرازيل متصدر التصفيات يوم الأربعاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وبحسب التقارير فقد شوهد النجم الأرجنتيني في مدريد الخميس الماضي لزيارة عيادة ومركز للعلاج الطبيعي للدكتور خواكيم جوان، مؤسس هذا المركز، الذي سبق أن عالج ليونيل ميسي في 2015 من تمزق في أربطة الركبة.

La novedad del día: Leo Messi empezó el entrenamiento a la par del grupo. pic.twitter.com/PTpk9AfavI — Gastón Edul (@gastonedul) November 9, 2021

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أشار عبر موقعه على الإنترنت إلى أن ميسي وباراديس قاما بتدريبات مختلفة عن باقي الفريق، تحت إشراف أحد المعدين البدنيين التابعين للمنتخب.

وأضاف أن اللاعبين أجريا تدريبات استشفائية في صالة الألعاب الرياضية، بينما أجرى الباقون تمرينات أكثر كثافة، قبل أن يقسمهم المدير الفني إلى ثلاثة فرق، وكل واحد منها قام بمهام متباينة.

وكانت إدارة باريس سان جيرمان من خلال المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو قد عبرت عن تذمرها من سفر ليونيل ميسي ومواطنه باراديس لمنتخب الأرجنتين رغم إصابتهما، وطالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بتغيير القوانين لمنح الأندية الحق في منع اللاعبين المصابين أو العائدين من إصابة أو من هم في فترة التعافي من اللعب لمنتخبات بلدانهم.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم قطر 2022 برصيد 25 نقطة من 11 مباراة، خلف البرازيل المتصدر برصيد 31 نقطة.

🚨 MESSI SE APARTÓ DEL GRUPO 🚨#TNTSportsContinental en el entrenamiento de la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/7twdEisZa4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2021

وقد يحسم منتخب الأرجنتين تأهله للنهائيات حال فوزه باللقاءين أمام أوروغواي والبرازيل وعدم حصول الإكوادور على نقاط، والأوروغواي وكولومبيا على نقطة.

وقد يتأهل أيضا بالحصول على 4 نقاط مقابل عدم حصول أوروغواي وكولومبيا على أي نقطة في الجولتين القادمتين.

يذكر أن ميسي لديه بند في عقده ينص على أنه سيعطي الأولوية للمباريات الدولية.

وكانت بداية ميسي محبطة في مسيرته في باريس سان جيرمان، حيث شارك في 8 مباريات فقط في جميع المسابقات.