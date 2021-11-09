"ماركا" تتساءل: هل يلعب تشافي دورًا بعودة ميسي إلى برشلونة؟

نشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن بعض الدعوات التي انطلقت من داخل كتالونيا للمطالبة بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف برشلونة، العام المقبل، في ظل تولي الإسباني تشافي هيرنانديز قيادة الحقبة الجديدة في برشلونة.

وشددت الصحيفة الإسبانية على أن تشافي، والذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع ميسي، يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا بضمان عودة النجم الأرجنتيني.

وأعلنت إدارة برشلونة مؤخرًا تولي تشافي هيرنانديز تدريب الفريق خلفًا للهولندي رونالد كومان بعقد حتى صيف 2024.

ولعب الثنائي معًا لأكثر من عقد، حتى العام 2015، عندما انضم تشافي إلى السد، في البداية كلاعب ثم كمدير فني.

وكان ميسي وتشافي صديقين خارج الملعب بالإضافة إلى تألقهما سويًا في البلوغرانا.

ونشرت الصحيفة تصريحات لفيكتور فونت، الذي احتل المركز الثاني خلف خوان لابورتا في السباق الرئاسي لبرشلونة، يطالب فيها بجعل إعادة ميسي إلى الفريق أولوية.

وقال فونت لإذاعة RAC1: ”استحق رحيله أن يكون من الباب الأمامي، ومنذ تلك اللحظة يجب أن يفكر النادي بكيفية عودة ميسي إلى برشلونة في العام 2023“.

ما هي "قوانين تشافي" التي ينوي فرضها بصرامة على غرفة ملابس برشلونة؟ https://t.co/JUnoUycC8i pic.twitter.com/i2TNrQQxWp — إرم سبورت (@EremSports) November 9, 2021

تصريحات ميسي

ونقلت الصحيفة تصريحات ميسي مؤخرًا في حواره مع صحيفة ”سبورت“، والتي قال فيها: ”فعلت كل ما بوسعي للبقاء مع الفريق، وطولبت بتخفيض راتبي بنسبة 50%، وفعلت ذلك دون أي مشكلات، وكنا على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة للنادي، وكانت أمنيتي وأمنية عائلتي البقاء في برشلونة“.

ولم يوضح ميسي ما إذا كان سيعود كلاعب، لكنه قال إنه يود العمل يومًا ما كمدير رياضي في النادي الذي التحق به عندما كان عمره 13 عامًا.

وكان ميسي مستعدًا لتوقيع عقد جديد مع برشلونة يتضمن تقليصًا في راتبه، لكن في ظل مواجهة ديون تزيد على مليار يورو، أعلن نادي برشلونة، في أغسطس الماضي، أنه لم يعد يتحمل تجديد عقد ميسي، لينضم النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبعد أكثر من 20 عامًا مع برشلونة كتب فيها ميسي تاريخًا كبيرًا، لا يبدو أن النجم الأرجنتيني يقضي أسعد أوقاته في باريس سان جيرمان، بعد بداية مهتزة ومتوترة للموسم الحالي.

وميسي، البالغ من العمر 34 عامًا، خاض 778 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 672 هدفًا، وصنع 301، وحقق 35 لقبًا.

وشارك النجم الأرجنتيني المخضرم في 5 مباريات، خلال الموسم الحالي، مع باريس سان جيرمان، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.

وتبدو عودة ميسي إلى برشلونة أقرب للمستحيل، خاصة أن النادي الكتالوني لا يزال غارقًا في أزماته المالية والرياضية.

ولكن الصحيفة، أشارت في نهاية تقريرها إلى أنه ”على الرغم من أن طريقة رحيل ميسي تسببت بتوتر العلاقة بينه والرئيس الحالي لابورتا، فإن عودة تشافي هيرنانديز كمدرب رئيس قد تكون محورية بعودة النجم الأرجنتيني المحتملة“.

تشافي: أنا مستعد وجاهز.. سأضع حياتي كلها من أجل برشلونة https://t.co/oMvn5ya3Tj pic.twitter.com/wPtxkFq3e5 — إرم سبورت (@EremSports) November 8, 2021

تهنئة ميسي

وكان تشافي قد قال في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، في أول مؤتمر صحفي له عقب توليه مهمة قيادة البارسا: ”ميسي أرسل رسالة يتمنى لي الحظ السعيد، لقد تبادلنا النكات“.

وأضاف: ”ميسي أفضل لاعب في تاريخ النادي، ولكنه لم يعد معنا الآن، وأتمنى له التوفيق، ولدينا لاعبون متاحون معنا وسنعمل معهم“.