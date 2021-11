يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم.. تشافي يتمسك ببقاء ديمبلي مع برشلونة رغم الإصابات

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة على أهمية بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في الفريق، رغم تكرار إصاباته وغيابه عن الكثير من مباريات النادي الكتالوني.

وكانت إحدى القضايا التي أوضحها تشافي في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لبرشلونة تتعلق بمستقبل ديمبلي، حيث يحاول النادي منذ فترة طويلة إقناع الجناح الفرنسي بتجديد عقده، لكن المفاوضات تتأخر لسبب أو لآخر، وكان المدرب الجديد واضحًا جدًا بشأن الأمر قائلا إنه يتعين على النادي التوصل إلى اتفاق بعد عدة أشهر من المفاوضات.

