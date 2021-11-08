يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم.. تشافي يتمسك ببقاء ديمبلي مع برشلونة رغم الإصابات

شدد تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة على أهمية بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في الفريق، رغم تكرار إصاباته وغيابه عن الكثير من مباريات النادي الكتالوني.

وكانت إحدى القضايا التي أوضحها تشافي في المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدرب جديد لبرشلونة تتعلق بمستقبل ديمبلي، حيث يحاول النادي منذ فترة طويلة إقناع الجناح الفرنسي بتجديد عقده، لكن المفاوضات تتأخر لسبب أو لآخر، وكان المدرب الجديد واضحًا جدًا بشأن الأمر قائلا إنه يتعين على النادي التوصل إلى اتفاق بعد عدة أشهر من المفاوضات.

Really hope Barcelona won't sell or trade Ousmane Dembélé. We need more of this at Barça 🔥🔥 [📹@LaLiga] pic.twitter.com/n3nP3eN8JJ — Alex Truica (@AlexTruica) July 17, 2019

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية: ”أنا واضح جدا بشأن بقاء ديمبلي في مركزه كجناح، يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم وعلينا مساعدته على تحقيق ذلك. إنه لاعب كرة قدم يمكنه إحداث فرق في برشلونة. تجديد عقده أولوية“.

وإحدى المشاكل التي واجهها ديمبلي منذ وصوله إلى كامب نو كانت كثرة الإصابات، وفي الواقع في هذه اللحظة ليس في وضع يسمح له باللعب بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها.

لكن المدير الفني السابق للسد القطري قال: ”عليك مساعدته حتى لا يؤذي نفسه. عليك أن تمنعه ​​حتى لا يكون لديه المزيد من الإصابات عن طريق العمل كثيرا في صالة الألعاب الرياضية“.

Ousmane Dembele'nin La Liga'daki ilk golünün üzerinden tam 2 sene geçti.#BeAKing pic.twitter.com/ICwqpkMVux — King FC (@KingOfCheers) April 17, 2020

وينتهي عقد ديمبلي في يونيو/حزيرن المقبل، وسيتعين على برشلونة تسريع مفاوضات التجديد لأنه في غضون شهرين سيكون قادرا على التفاوض بحرية مع أي نادٍ.

وفي الواقع، هناك بعض الشكوك في برشلونة بأن ديمبلي لا يريد إبرام اتفاق ليتمكن من الرحيل في الصيف المقبل مجانا.

والآن سيتعين على الإدارة الرياضية الضغط بحثًا عن اتفاق، وكان تشافي صريحًا للغاية في المؤتمر الصحفي عندما أعرب عن رغبته في الحصول على ديمبلي. وأوضح أن أحد الأشياء التي يريد القيام بها تكتيكيًا هو اللعب بالأجنحة الذين يفتحون الملعب ويصلون إلى مرمى الخصم، وفي هذا الجانب، فإن ديمبلي مناسب تمامًا لهذا الدور.

#OnThisDay in 2017, Ousmane Dembélé made his @LaLiga debut with Barcelona after coming in for Gerard Deulofeu during a 5-0 victory over RCD Espanyol.pic.twitter.com/7qSMkQ9sJ7 — FCB Mumbai (@fcbmumbai) September 10, 2019

وقال برشلونة، يوم الجمعة الماضي، إن ديمبلي يعاني من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، بعد يومين فقط من ظهوره الأول خلال الموسم الحالي.

وشارك ديمبلي، الذي خضع لجراحة في الركبة في يونيو/ حزيران الماضي، بديلا في فوز فريقه 1/0 على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ولم يحدد برشلونة موعدا لعودة ديمبلي (24 عاما) الذي تعرض غير مرة للإصابة منذ انضمامه للنادي الكتالوني مقابل 135 مليون يورو في 2017.

ومن المقرر أن تكون أول مواجهة لتشافي أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا على ملعب كامب نو في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليغا، التي يحتل فيها الفريق المركز التاسع برصيد 17 نقطة، متساويا مع فالنسيا العاشر، وإسبانيول الحادي عشر.