تشافي: أنا مستعد وجاهز.. سأسخّر حياتي كلها من أجل برشلونة

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، عن خططه المقبلة مع الفريق وما ينتظره من اللاعبين في المرحلة الصعبة التي يمر بها ”البلوغرانا“، خلال تقديمه، يوم الاثنين، في ملعب ”كامب نو“ مدربا رسميا للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي ”مسؤولو برشلونة تواصلوا معي مرتين من قبل من أجل تدريب الفريق، ولكن حينذاك شعرت أن الوقت ما زال مبكرا على اتخاذ هذه الخطوة“.

وأضاف ”تعلمت من كل المدربين الذين عملت معهم، مثل: بيب غوارديولا، وريكارد، وإنريكي، أنا أملك التجربة لأنقلها للاعبين، نملك عددًا رائعًا من اللاعبين الشباب في الفريق، عليهم أن يعملوا بجد“.

وتابع ”أعلم أننا مبتعدون بفارق 10 نقاط في الليغا، ولكن ما زلنا نعتمد على أنفسنا في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، علينا أن نفوز بشيء ما هذا الموسم، وأيضا يجب أن نستمتع ونفوز، أقول للجماهير شكرًا على هذا الاستقبال الرائع، وأعدكم أن الجميع سيعمل بجد من أجل جعلكم سعداء“.

وأردف ”سيكون بالتأكيد هنالك متطلبات في التدريبات، سأسخّر حياتي كلها من أجل أن يسير كل شيء بشكل جيد في الفريق، وصلت الآن وأنا مستعد وجاهز، الـDNA الخاصة بي لم تتغير، وفكرتي أن يكون الفريق هو المسيطر والمستحوذ على الكرة، وخلق الفرص، واللعب بكثافة، علينا استعادة الكثير من الأشياء التي افتقدها هذا الفريق“.

واستطرد ”من الضروري وضع نظام، ولا أريد استخدام كلمة انضباط، فأنا لا أحبها، ولكني أريد ترتيبها، وأن نكون جميعا نتبع المسار ذاته، تدريب برشلونة حاليا هو التحدي الأكثر تعقيدا في مسيرتي، أنا مستعد وأحب التحديات، سأحاول نقل خبرتي للاعبين للحصول على الألقاب“.

وبسؤاله كم سيستغرق الأمر لتحقيق النجاح مع برشلونة قال تشافي: ”حاليًا نحن نفكر في مباراة إسبانيول في ديربي كتالونيا، بعد ذلك سنسعى لتحقيق الفوز في مبارياتنا. هكذا ستمضي الأمور“.

ويتسلم تشافي قيادة برشلونة بعد نهاية فترة المدرب المؤقت سيرجي بارخوان، والذي تعادل في الليغا مع ألافيس 1-1 وسيلتا فيغو 3-3 بينما تغلب على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا بهدف نظيف.

وتولى بارخوان القيادة المؤقتة خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل عقب الخسارة أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد، وهي المباراة التي تلت خسارة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن تكون أول مواجهة لتشافي أمام إسبانيول، في ديربي كتالونيا، في ملعب كامب نو، يوم الـ20 من نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني، والتي يحتل فيها الفريق المركز التاسع برصيد 17 نقطة، متساويا مع فالنسيا العاشر، وإسبانيول الحادي عشر.