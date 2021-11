تشافي: أنا مستعد وجاهز.. سأسخّر حياتي كلها من أجل برشلونة

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، عن خططه المقبلة مع الفريق وما ينتظره من اللاعبين في المرحلة الصعبة التي يمر بها ”البلوغرانا“، خلال تقديمه، يوم الاثنين، في ملعب ”كامب نو“ مدربا رسميا للفريق خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي ”مسؤولو برشلونة تواصلوا معي مرتين من قبل من أجل تدريب الفريق، ولكن حينذاك شعرت أن الوقت ما زال مبكرا على اتخاذ هذه الخطوة“.

وأضاف ”تعلمت من كل المدربين الذين عملت معهم، مثل: بيب غوارديولا، وريكارد، وإنريكي، أنا أملك التجربة لأنقلها للاعبين، نملك عددًا رائعًا من اللاعبين الشباب في الفريق، عليهم أن يعملوا بجد“.

وتابع ”أعلم أننا مبتعدون بفارق 10 نقاط في الليغا، ولكن ما زلنا نعتمد على أنفسنا في دوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، علينا أن نفوز بشيء ما هذا الموسم، وأيضا يجب أن نستمتع ونفوز، أقول للجماهير شكرًا على هذا الاستقبال الرائع، وأعدكم أن الجميع سيعمل بجد من أجل جعلكم سعداء“.

