ترتيب الدوري الإسباني: ريمونتادا فالنسيا تحرم أتلتيكو مدريد من وصافة الليغا وريال سوسيداد يخطف الصدارة

انتفض ريال سوسيداد في الشوط الثاني ليهزم أوساسونا العنيد 2-صفر خارج الديار اليوم الأحد ويعود إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وافتتح لاعب وسط منتخب إسبانيا ميكل مرينو التسجيل في الدقيقة 72، حيث أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء واصطدمت الكرة بالمدافعين وأبدلت اتجاهها نحو المرمى.

وأكد عدنان يانوزاي انتصار سوسيداد بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد انطلاقة قوية وسط مدافعي الفريق الزائر قبل أن يعيقه أوناي جارسيا.

وعزز سوسيداد مسيرته الخالية من الهزائم إلى 16 مباراة في جميع المسابقات ليستعيد الصدارة برصيد 28 نقطة من 13 مباراة، متقدما بنقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة.

تعادل قاتل لفالنسيا مع أتلتيكو

انتزع فريق فالنسيا تعادلا مثيرًا من أتلتيكو مدريد خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”ميستايا“ ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وأهدر أتلتيكو مدريد فوزا كان في متناوله على مضيفه فالنسيا واستسلم للتعادل 3/3، والتي شهدت اليوم أيضا فوز فياريال على خيتافي 1 – صفر.

💥#فالنسيا يعود بتعادل مثير بنتيجة 3/3 مع ضيفه #اتلتيكو_مدريد

فالنسيا سجل هدفين في الدقيقتين 92 و96 بعد أن كان متأخرا 1/3

الروخي بلانكوس يملك 23 نقطة في المركز الرابع والخفافيش 17 نقطة في المركز العاشر#إرم_سبورت #الليغا #فالنسيا #فالنسيا_اتليتكو_مدريد #فالنسيا_أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/ZFjkWqeJ80 — إرم سبورت (@EremSports) November 7, 2021

على إستاد ”ميستايا“ الشهير في فالنسيا، كان أتلتيكو مدريد في طريقه لمواصلة نتائجه الجيدة في الموسم الحالي بعدما قدم ومضيفه فالنسيا عرضا قويا على مدار شوطي المباراة لكن أتلتيكو استسلم للتعادل في نهاية المباراة واستقبلت شباكه هدفين في الوقت بدل الضائع للقاء.

أنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله لويس سواريز في الدقيقة 35 ليكون الهدف السابع له في المسابقة هذا الموسم.

وفي الشوط الثاني، تعادل فالنسيا عبر النيران الصديقة بهدف سجله ستيفن سافيتش لاعب أتلتيكو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، ولكن أتلتيكو رد سريعا بهدفين سجلهما أنطوان غريزمان والبديل سيمي فيرساليكو في الدقيقتين 58 و60.

واختتم البديل هوغو دورو التسجيل في المباراة بالهدفين الثاني والثالث لفالنسيا في الدقيقتين الثانية والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 23 نقطة بعد هذا التعادل وبقي في المركز الرابع، ليفشل في خطف وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف جاره اللدود الفريق الملكي.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 17 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.

فياريال يستعيد نغمة الانتصارات

استعاد فياريال نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني، بفوز ثمين ومستحق 1-0 على خيتافي، اليوم الأحد، في الجولة 13 من المسابقة.

وحسم فياريال المباراة 1-0، سجله مانو تريغيروس في الدقيقة العاشرة، ليعيد خيتافي إلى دوامة الهزائم، علماً بأن خيتافي حقق في الجولة الماضية انتصاره الوحيد في المسابقة حتى الآن.

رفع فياريال رصيده إلى 15 نقطة، حيث حقق اليوم الانتصار الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر تجمد رصيد خيتافي عند ست نقاط، ليتراجع إلى المركز الأخير، بفارق الأهداف فقط خلف ليفانتي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني