بعد ظهوره يسير على عكازين.. "آس" تكشف المباريات التي سيغيب عنها أنسو فاتي

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن المباريات التي سيغيب عنها أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة، بعد إصابته القوية في مواجهة فريقه لنظيره سيلتا فيغو، مساء السبت، وظهوره عقب المباراة وهو يمشي على عكازين بعد نزوله من حافلة الفريق.

وكان نادي برشلونة، أعلن، يوم الأحد، التشخيص النهائي لإصابة لاعبه الشاب أنسو فاتي، بعد إجراء المزيد من الفحوصات له.

وفشل فاتي في استكمال مباراة سيلتا فيغو، أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني، بسبب معاناته من الإصابة.

وقال برشلونة في بيان عقب المباراة ”يعاني أنسو فاتي من إصابة في أوتار الركبة في فخذه الأيسر، في انتظار مزيد من الاختبارات لمعرفة المدى الدقيق لهذه الإصابة“.

وأصدر برشلونة بيانا آخر، أوضح فيه ”الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أنسو فاتي في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر، مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة“.

‼️ INJURY NEWS

The tests this evening on the player @ANSUFATI have revealed that he has injured the femoral biceps in his left thigh and will be unavailable for selection until he recovers pic.twitter.com/0S9kfPslhF

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021