اشتباكات بين لاعبي غريميو وإنترناسيونال لاحتفالهم في الملعب بـ"توابيت كارتونية" (فيديو)

فاز إنترناسيونال بمباراة قمة بورتو أليغري في الدوري البرازيلي لكرة القدم يوم السبت، حيث تفوق 1-صفر على غريميو الذي ازداد موقفه سوءا في الهروب من الهبوط.

وتركت النتيجة غريميو في المركز الـ19 وقبل الأخير بالدوري برصيد 26 نقطة من 29 مباراة وقبل تسع جولات من النهاية.

وتهبط أربع فرق إلى الدرجة الثانية، ويتأخر غريميو، الذي خسر ثماني مرات في آخر عشر جولات، بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

وسجل تايسون هدف الفوز لإنترناسيونال، صاحب المركز السابع، بضربة رأس قبل الاستراحة بخمس دقائق.

ومع نهاية المباراة، قام لاعبو إنترناسيونال برفع توابيت كارتوينة حصلوا عليها من جماهيرهم في المدرجات؛ ما أثار ضيق لاعبي غريميو لاعتبارهم ما يحدث سخرية بسبب اقترابهم من الهبوط، وقاموا بالدخول إلى أرض الملعب وحاولوا الاشتباك مع لاعبي المنافس، ولكن تدخل حكم المباراة بطرده لعدد من اللاعبين.

وكان الأسبوع شهد اقتحام مشجعي نادي غريميو البرازيلي لملعب مباراة فريقهم مع نادي بالميراس البرازيلي، وحطموا أجهزة تقنية حكم الفيديو ”VAR“، بعد خسارة فريقهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بإطار الجولة الـ29 من الدوري البرازيلي.

ولم تكن واقعة الـ“VAR“ هي الوحيدة في اللقاء، حيث شهدت المدرجات _أيضا_ حالات من الشد والجذب بين جماهير الفريقين، والتي التقطتها كاميرات المصورين.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحيفة، فنادي غريميو ينتظر عقوبة كبيرة بسبب ما حدث من جماهيره، إذ تصل العقوبة المالية إلى 100 مليون ريال برازيلي ”13 مليون جنيه إسترليني“، وعقوبة إدارية قد تصل إلى لعب 10 مباريات دون حضور جماهيري.

وكان غريميو أعلن أخيرا عن إقالة مدربه لويس فيليبي سكولاري وجهازه الفني، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام سانتوس 1-0.

وكان المدرب المتوج مع منتخب البرازيل بكأس العالم في 2002 وكأس القارات في 2013، تولى تدريب غريميو لولاية جديدة في يوليو الماضي.

وخلال 23 مباراة خاضها سكولاري مع الفريق في جميع البطولات، حقق 10 انتصارات ومني بالهزيمة 10 مرات إلى جانب 3 تعادلات.

وتعد هذه الفترة الأخيرة الحقبة الرابعة لسكولاري على رأس الإدارة الفنية لغريميو، وفي المجمل قاد الفريق في 385 مباراة، وفاز معه بكأس ليبرتادوريس (1995) وبطولة ريكوبا سودأمريكانا (1996) وكأس البرازيل (1994) وبطولة الدوري البرازيلي (1996).