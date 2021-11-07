أنشيلوتي: أتمنى عودة برشلونة للمنافسة على لقب الدوري الإسباني

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بشعوره بالخوف في الدقائق الأخيرة من لقاء فريقه أمام رايو فاليكانو، حيث كان يخشى تسجيل المنافس لهدف التعادل، كما اعتبر أن برشلونة ما زال بإمكانه العودة للمنافسة على اللقب.

وقال أنشيلوتي بعد اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس السبت: ”شاهدت فريقي لعب جيدا. كان لدينا فرص كثيرة لتسجيل الهدف الثالث وقتل اللقاء، لكن الهدف لم يأت ثم جاءت 10 دقائق أخيرة وشعرنا بالخوف، علينا تقييم المباراة، 10 دقائق عانينا فيها و70 دقيقة قدمنا خلالها أداء رائعا. من النادر أن يضيع كريم بنزيما الفرص التي أتيحت له، حيث سجل الهدف الثاني. أنا سعيد من أجله ومن أجل الفريق. رايو فاليكانو فريق يلعب بشكل جيد. رفعنا الضغط وبحثنا عن الفرص، وكان أفضل لقاء لنا في الموسم“.

وأكد المدرب الإيطالي أنه لم يستغل كل التغييرات لغياب بعض اللاعبين، مثل الكرواتي لوكا مودريتش والأوروغوياني فيدي فالفيردي، موضحا: ”بنزيما ظهر مرهقا فسحبته وأخرجت ماركو أسينسيو الذي لعب لقاء كبيرا، وفي النهاية دخل ناتشو من أجل الكرات العالية. مودريتش وفالفيردي لم يكونا موجودين وكانا سيكونان صالحين لنا“.

ورفض كارلو أنشيلوتي الحديث عن أزمة برشلونة وفارق الـ10 نقاط عنه في ترتيب الدوري الإسباني، وقال: ”لا أريد الحديث عن الوضعية التي هم فيها، وقلت ذلك في عدة مناسبات. لدي الكثير من الاحترام لبرشلونة وتشافي هيرنانديز، ولا يمكن أن نكون سعداء بوضعيتهم. اللاعبون يملكون مستوى للخروج من هذه الأزمة“.

وأضاف عن حظوظ برشلونة في العودة للمنافسة على اللقب: ”إنها مفاجأة أن يتخلف برشلونة عن المقدمة، لكني لا أعتقد أنهم لن يعودوا. الموسم طويل جدا وما زال هناك الكثير من اللقاءات. هناك حاجة لأقل من 100 نقطة للفوز باللقب، وأي شيء يمكن أن يحدث“.

وفاز ريال مدريد 2-1 على رايو فاليكانو ليتصدر ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتا“، برصيد 27 نقطة، فيما يحتل برشلونة المركز التاسع برصيد 17 نقطة بعد تعادله أمام سيلتا فيغو 3-3.

كوتينيو وشتيغن

إلى ذلك، ركزت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ على مستوى الحارس الألماني تير شتيغن وتصرف البرازيلي فيليب كوتينيو خلال لقاء سيلتا فيغو في الدوري الإسباني، الذي انتهى بالتعادل 3-3.

وبحسب الصحيفة، فإن الحارس الألماني كان مسؤولا عن الهدف الأول لسيلتا فيغو، الذي سجله إياغو أسباس في الدقيقة الـ 52 وجعل النتيجة 3-1 لصالح برشلونة، حيث فشل في إيقاف كرة من تسديدة للاعب المنافس أو إبعادها بشكل جيد لتجد أسباس ويضعها في المرمى.

كما أكدت الصحيفة أن الحارس الألماني لم يقم بمجهود يكفي للتصدي للهدف الثاني والثالث للفريق المنافس، وهو ما يثير التساؤل بشأن مستواه هذا الموسم.

وكان تير شتيغن نجم لقاء دينامو كييف خلال دوري أبطال أوروبا وقام بتصديات كانت سببا في فوز برشلونة 1-0، لكن مستواه هذا الموسم تذبدب بشكل ملحوظ.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن رغبة نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع الحارس الألماني مقابل حوالي 57 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما أثار البرازيلي فيليب كوتينيو الجدل في اللقاء، حيث قام بالحركات الإحمائية أثناء إصابة أنسو فاتي، وذكرت تقارير إعلامية أنه رفض اللعب والدخول كبديل، لكن المدرب سيرجي بارخوان اختار بالدي ليدخل اللقاء.

وقال المدرب سيرجي بارخوان عن تصرف فيليب كوتينيو: ”لم ألاحظ أي شيء، لا أعرف ما يجري في دكة البدلاء، خلال 10 أيام حاولت أن أمنح الفرصة للجميع معي، اتخذت قرارات وكوتينيو لم يلعب“.

وركزت الصحف الكاتالونية على تعادل برشلونة المخيب للآمال قبل تسلم المدرب الجديد تشافي هيرنانديز مهامه رسميا، غدا الاثنين، مؤكدة أن نجم برشلونة السابق ينتظره عملا كبيرا لإعادة الفريق للمنافسة على الألقاب محليا وقاريا في ظل تراجع مستوى عدة لاعبين والإصابات التي تعصف بالفريق.