ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعبر فاليكانو ويرتقي للصدارة.. وبرشلونة يسقط في فخ التعادل

اقتنص ريال مدريد فوزا ثمينا على حساب نظيره رايو فالكيانو، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“ في الجولة الـ13 للدوري الإسباني.

الهدف الأول للريال جاء في الدقيقة 15، بعد تمريرة طويلة من إيدير ميليتاو لفينيسيوس جونيور، لينطلق البرازيلي بسرعة إلى منطقة الجزاء ثم يمرر إلى أسينسيو.

وأرسل الإسباني كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، تصل إلى القادم من الخلف توني كروس، الذي يطلق تسديدة قوية في الشباك.

وتمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، وذلك في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

الهدف جاء من عرضية متقنة من ديفيد ألابا عبر الجهة اليسرى في اتجاه كريم بنزيما، المتمركز داخل منطقة الجزاء والفرنسي يسدد بالقدم في شباك الحارس ديميتريفسكي.

لكن رايو فاليكانو رفض أن تنتهي المباراة بهذه الطريقة، ليسجل فالكاو هدف تقليص الفارق براسية رائعة مع الدقيقة 75.

وأنقذ توني كروس مرمى ريال مدريد من هدف التعادل بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى في الدقيقة 91.

بهذه النتيجة، خطف ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، ويأتي خلفه ريال سوسييداد برصيد 25 نقطة، وتوقف رصيد رايو فاليكانو عند النقطة 20 في المركز السادس.

وفي مباراة أخرى، سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام نظيرة سيلتا فيغو، بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني على ملعب بالايدوس.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من: تير شتيغين، كليمنت لينغليه، أوسكار منغويزا، جوردي ألبا، إيريك غارسيا، سيرجيو بوسكيتس، نيكو غونزاليس، غافي، فرينكي دي يونغ، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

وجاء هدف برشلونة الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق مجهود فردي لأنسو فاتي الذي راوغ داخل منطقة جزاء سيلتا فيغو وصوب بيمناه كرة رائعة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 18 سجل سيرجيو بوسكيتس الهدف الثاني لبرشلونة، بعد تلقيه الكرة على حدود منطقة جزاء سيلتا فيغو ليسدد بقوة في الشباك.

ومع الدقيقة 34 سجل ممفيس ديباي الهدف الثالث للبلوغرانا، بعدما قابل عرضية متقنة من الجهة اليسرى ليرتقي لها بسهولة ويضعها في شباك سيلتا فيغو.

ومع الدقيقة 52 سجل إياغو أسباس هدف تقليص الفارق لسيلتا فيغو.

وفي الدقيقة 74 سجل مانويل نوليتو الهدف الثاني لسيلتا فيغو.

وسجل إياغو أسباس هدف التعادل القاتل مع الدقيقة 93.

هدف الريمونتادا 🔥.. اسباس يمنح فريقه التعادل 3-3 بعد التأخر 3-0، وفي الوقت الصعب. pic.twitter.com/rK3nlcDrrQ — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

بهذه النتيجة، وصل رصيد برشلونة إلى النقطة 17 في المركز التاسع بجدول ترتيب الليغا، بينما وصل رصيد سيلتا فيغو عند النقطة الـ12 محتلا المركز الـ14.

ويتولى مهمة قيادة برشلونة المدرب سيرجي باراخوان، حيث سيصل تشافي هيرنانديز إلى كتالونيا اليوم السبت مع تقديمه مدرباً جديداً للنادي، يوم الإثنين.

وقبل مباراة اليوم، واجه برشلونة منافسه سيلتا فيغو بمسابقة الدوري الإسباني 110 مرة، فاز البارسا في 62 مواجهة، وخسر في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 26 لقاء.

ونجح برشلونة في تسجيل 243 هدفاً بشباك سيلتا فيغو، بينما سجل الأخير 127 في مرمى البارسا، ويعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الحالي، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري برصيد 12 هدفاً.

عودة تشافي

وينتظر أن يتولى تشافي قيادة برشلونة الفترة المقبلة في حقبة جديدة للفريق الكتالوني مع أحد أساطيره.

ووقع تشافي على عقد لتدريب برشلونة لمدة موسمين ونصف، على أن يتم تقديمه إلى الإعلام يوم الإثنين بشكل رسمي.

وستكون المباراة الأولى لبرشلونة تحت قيادة تشافي أمام إسبانيول في دربي كتالونيا يوم 20 نوفمبر، وعقب التوقف الدولي المقبل.

تولي تشافي تدريب برشلونة، يأتي خلفا لرونالد كومان المدرب الهولندي المٌقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

تشافي الذي قضى 24 عاما كلاعب داخل جدران برشلونة، خرج ليعتزل داخل جدران السد القطري، ومعهم يبدأ أولى مهامه التدريبية.

وقاد تشافي فريق السد في 97 مباراة، حقق خلالها 64 فوزا وخسر 17 مرة.

وتوج المدرب الإسباني بسبعة ألقاب مع السد الذي تولى قيادته في صيف 2019، أبرزها الدوري القطري في الموسم الماضي.

يذكر أن تشافي انضم إلى ناشئي برشلونة عام 1991، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1998 للمرة الأولى، واستمر في كامب نو حتى انتقاله إلى السد في صيف 2015، حيث توج بلقب الليغا 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات برداء البلوغرانا.