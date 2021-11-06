"آس" تكشف التشخيص المبدئي لإصابة أنسو فاتي

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن التشخيص المبدئي لإصابة أنسو فاتي، نجم برشلونة، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه لنظيره سيلتا فيغو، مساء السبت، في الدوري الإسباني، على ملعب بالايدوس، في إطار الجولة الـ13 للمسابقة.

وتعرض فاتي لإصابة على مستوى العضلة الخلفية في الدقيقة 43، حيث سقط أرضًا بسبب الإصابة، ولم يتمكن من الركض واللحاق بكرة طويلة.

ودخل الطاقم الطبي لإسعاف فاتي، لكن إصابة الإسباني كانت قوية، لذا غادر أرضية الميدان وهو يُعاني من آلام الإصابة.

وقبل خروجه تألق فاتي وسجل الهدف الأول لبرشلونة، عندما حصل على كرة طويلة من جوردي ألبا، ثم توغل لداخل منطقة الجزاء، ثم راوغ المدافع هوغو مايو، وأطلق تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس ماتياس ديتورو.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”آس“، فإن ”فاتي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية ذات الرأسين في ساقه اليسرى، وغدا سيجري اللاعب اختبارات طبية موسعة لمعرفة مدى الإصابة“.

وأوضحت أن غياب اللاعب لن يقل عن شهر.. ولم يعلن النادي الإسباني بشكل رسمي حتى الآن عن التشخيص النهائي لإصابة اللاعب الشاب أو مدة غيابه.

يذكر أنه يغيب عن برشلونة في مواجهة اليوم كل من جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي وسيرجنيو ديست بداعي الإصابة.

فاتي يفشل في إكمال الشوط الأول من مباراة #سيلتا_فيغو_برشلونه ويخرج مصابا بحسب بيان النادي.#برشلونة #برشلونه_سيلتا_فيغو pic.twitter.com/UZ6z1NmYx7 — إرم سبورت (@EremSports) November 6, 2021

ويحتل برشلونة، قبل المباراة، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 11 مباراة، ويملك في رصيده مباراة مؤجلة.

بينما يحتل سيلتا فيغو المركز 15 في جدول ترتيب الليغا برصيد 11 نقطة.

ويسعى برشلونة للفوز في اللقاء بعد أن غابت عنه الانتصارات في آخر 3 مواجهات، ومباراة اليوم هي الأخيرة لمدربه الحالي بارخوان قبل تولي تشافي هيرنانديز مهمة تدريب البارسا.

https://twitter.com/DeportesCuatro/status/1457060716330950660?s=20

تقديم تشافي

وكان نادي برشلونة أعلن عن موعد تقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول بكرة القدم، تشافي هيرنانديز، لوسائل الإعلام.

برشلونة أعلن أمس تعاقده مع تشافي لمدة موسمين ونصف الموسم، خلفًا للمُقال رونالد كومان، بعدما توصل النادي الكتالوني لاتفاق مع السد القطري.

النادي الإسباني أعلن، عبر موقعه الرسمي، عن موعد تقديم المدرب الجديد للفريق في مؤتمر صحفي بعد غد الإثنين، ليظهر تشافي من جديد بعد رحيله في 2015.