أوليفييه جيرو: عودة كريم بنزيما لمنتخب فرنسا خلقت خللا تكتيكيا

يعتقد أوليفييه جيرو أن عودة كريم بنزيما إلى المنتخب الفرنسي في بطولة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2020“ أدت إلى خلل في التوازن داخل الفريق.

وبشكل مفاجئ قرر ديشيه ديشان استدعاء بنزيما للمنتخب الفرنسي الصيف الماضي بعد نحو 5 سنوات من استبعاده بسبب قضية ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وشارك بنزيما إلى جانب مبابي في خط هجوم المنتخب الفرنسي لكن الديوك ودع من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام سويسرا، عقب التعادل 3/3.

وسجل بنزيما 4 أهداف مع فرنسا في يورو 2020، غير أنه لم يسلم من انتقادات أوليفييه جيرو.

وقال أوليفييه جيرو في تصريحات نقلتها صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية: ”استدعاء بنزيما للمنتخب الفرنسي أدى لعدم توازن تكتيكي على مستوى الفريق والطريقة التي نلعب بها، أقول هذا بصراحة ودون أي شيء ضد كريم“.

وأضاف جيرو: ”لقد حدث الكثير، لقد لاحظنا ذلك في بعض المباريات، غيّر كريم بسرعة طريقتنا في اللعب والتي كانت راسخة بشكل جيد مع بعض الملامح الهجومية لمدة خمس سنوات“.

هدف مبابي المثير للجدل في مرمى اسبانيا الذي منح فرنسا لقب #دوري_الأمم_الأوروبية . بوسكيتس يقول ان الحكم اخبره ان سبب احتساب الهدف هو لمس المرة لقدم غارسيا ما جعله هدف سليم وليس تسلل ويصف الأمر بالعار.#اسبانيا_فرنسا #فرنسا_اسبانيا

pic.twitter.com/PvFSdGL43z — إرم سبورت (@EremSports) October 10, 2021

وتابع مهاجم ميلان: ”لحسن الحظ أمكن تدارك الأمر سريعًا، مثلما رأينا في دوري الأمم الأوروبية“.

واختتم جيرو: ”بنزيما مهاجم رائع، وإضافة للمنتخب، وعودته مهمة، لكنني أتحدث عن طريقة اللعب والأسلوب الهجومي للفريق الذي تغيّر بعد عودة بنزيما“.

وبعد الخروج من دور الـ16 في يورو 2020 نجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز 2/1 على إسبانيا في المباراة النهائية، وقبلها الفوز 3/2 على بلجيكا في نصف النهائي.

وشارك بنزيما في 11 مباراة مع منتخب فرنسا منذ عودته في يونيو الماضي، بينها 9 مباريات رسمية، سجل فيها جميعا 6 أهداف، وصنع هدفين، ووصل بنزيما إلى تسجيل 33 هدفا في 92 مباراة مع المنتخب الفرنسي.

يشار إلى أن بنزيما سجل 13 هدفا وصنع 8 في 14 مباراة مع ريال مدريد منذ انطلاق الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا مع كازاخستان ثم مع فنلندا في آخر جولتين في المجموعة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الفرنسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، متقدما بـ3 نقاط عن أقرب ملاحقه منتخب أوكرانيا الذي لعب 7 مباريات.