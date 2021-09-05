بيكيه يتشاجر مع مصور التقط له صورا مع شاكيرا في رحلة بحرية

كشفت تقارير صحفية، عن دخول جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة، في مشاجرة مع مصور لإحدى الصحف، بسبب التقاطه صورًا له مع زوجته شاكيرا خلال رحلة بحرية لهما مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية، فإن ”بيكيه تشاجر مع مصور صحيفة El Diario Montañés الذي التقط له صورا مع شاكيرا، وهو يمارس رياضة ركوب الأمواج“.

وأضافت التقارير: ”بيكيه طلب من المصور حذف الصورة، لكنه رفض وقام بنشرها“.

وأشارت صحيفة ”telecinco“ إلى أن الثنائي كانا يستمتعان برحلتهما أثناء إقامتهما في منطقة كانتابريا، ولكن وجود المصورين أفسد عليهما الأمر، حيث حاول بيكيه الاشتباك مع المصورين، وانتهى الأمر بوصول دورية الشرطة للمكان.

وكان بيكيه قد تعرض لإصابة مؤخرًا، مع برشلونة، حيث اشتكى من آلام في الساق خلال تعادل برشلونة الإيجابي مع أتلتيك بيلباو 1-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من الليغا.

وكشف برشلونة في بيان رسمي، طبيعة إصابة بيكيه، موضحًا: ”أكدت الفحوصات الطبية على جيرارد بيكيه، أنه مصاب بتشنج عضلي في ربلة الساق اليسرى، ومدة الغياب تتوقف على طبيعة تعافيه من الإصابة“.

ويعود الدوري الإسباني للانطلاق يوم السبت 11 سبتمبر، بعد فترة التوقف الدولية، حيث يواجه برشلونة نظيره إشبيلية في الجولة الرابعة لليغا.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط.