تسريبات جديدة من عقد غريزمان مع نادي برشلونة

واصلت صحيفة ”سبورت“ نشر تسريب عقد الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، والذي رحل معارا وعاد إلى أتلتيكو مدريد في نهاية الميركاتو الصيفي.

وبدأت الصحيفة، أمس، نشر تسريبات من العقد حيث أوضحت أن راتب غريزمان يبلغ 95 مليون يورو لخمسة مواسم.

وأضافت ”وكل عام يزداد راتب غريزمان مليون يورو، ففي 2019 راتبه كان 17 مليون يورو، وفي 2020 أصبح 18 مليون يورو، وفي 2021 يبلغ 19 مليون يورو، بينما كان الراتب التالي 20 و21 مليون يورو على التوالي“.

وواصلت، يوم الأحد، كشف باقي البنود حيث تضمن العقد مكافآت خاصة للفوز بالألقاب، وجاء كالآتي:

-الوصول لثمن نهائي دوري الأبطال (500 ألف يورو)، بلوغ ربع النهائي (مليون يورو)، نصف النهائي (1.5 مليون يورو)، النهائي (2 مليون يورو)، التتويج بدوري الأبطال (2 مليون يورو).

-التتويج بلقب الدوري الإسباني (1.5 مليون يورو)، أما التتويج بالليغا ودوري الأبطال معا فعليه (3.75 مليون يورو)، التتويج بدوري الأبطال وكأس الملك (2.5 مليون يورو)، بينما التتويج بالثلاثية (4 ملايين يورو).

وأوضحت الصحيفة ”لكي يحصل غريزمان على هذه المكافآت كان يجب عليه لعب ما لا يقل عن 10 مباريات بحد أدنى 45 دقيقة في كل بطولة“.

وتضمن العقد مكافآت بشأن مشاركة غريزمان أساسيا، فإذا وصل إلى 60% من المباريات كلاعب أساسي سيحصل على 2.5 مليون يورو وهو ما حدث معه أول موسمين.

أما في حال فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، فكان سيحصل على مكافأة بقيمة مليون يورو، أما جائزة أفضل لاعب في إسبانيا فهي (500 ألف يورو)، بينما لو حاز جائزة أفضل لاعب في أوروبا كان سيحصل على (750 ألف يورو).

وكان غريزمان انتقل إلى أتلتيكو في الثواني الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بعقد إعارة لمدة عامين مع أحقية الشراء.

وكان النجم، البالغ 30 عاما، بدأ مسيرته مع أتلتيكو مدريد عام 2014 بعد انتقاله إليه قادما من ريال سوسيداد مقابل 54 مليون يورو.

وخاض غريزمان 257 مباراة بقميص أتلتيكو، سجل خلالها 133 هدفا وصنع 50، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك التتويج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

غريزمان انتقل إلى برشلونة في صيف 2019 بعد تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 120 مليون يورو، لكنه لم يصل أبدا إلى أفضل مستوياته في ”البلوغرانا“.

وفي موسمين مع برشلونة، سجل غريزمان 35 هدفا ومرر 17 كرة حاسمة، وهي أرقام بعيدة عن أرقامه التي وقّع عليها خلال سنواته مع أتلتيكو مدريد، إذ احتل هناك صدارة هدّافي الفريق في مواسمه الخمسة.