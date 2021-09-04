كل عام يزداد مليون يورو.. "سبورت" تكشف عن نسخة من عقد غريزمان مع برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية عن نسخة مسربة من عقد الفرنسي أنطوان غريزمان مع برشلونة، والذي وقعه في صيف 2019، قبل أن يرحل اللاعب في الميركاتو الصيفي الحالي عائدا إلى أتلتيكو مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنه فيما يتعلق بالجزء الأكبر من راتبه، كان راتب غريزمان يبلغ 95 مليون يورو لخمسة مواسم.

وأضافت: ”وكل عام يزداد راتب غريزمان مليون يورو، ففي 2019 راتبه كان 17 مليون يورو، وفي 2020 أصبح 18 مليون يورو، وفي 2021 يبلغ 19 مليون يورو، بينما كان الراتب التالي 20 و21 مليون يورو على التوالي“.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد غريزمان فيه عدة بنود تتعلق بالمتغيرات التي يحصل عليها اللاعب كمكافآت حال تحقيق أهداف معينة للألقاب، أو الجوائز الفردية، وأنواع أخرى من البنود التي إذا تم الوفاء بها يمكن أن تزيد بشكل كبير من راتبه.

#FCB🔵🔴 🚨¡EXCLUSIVA!🚨 👀SPORT ha tenido acceso al contrato que el delantero francés firmó con el Barça 💸Griezmann habría ingresado 95 millones de euros brutos en cinco temporadas https://t.co/3fdYfy2n9l — Diario SPORT (@sport) September 4, 2021

ووعدت الصحيفة بذكر التفاصيل الباقية لعقد النجم الفرنسي في عددها الصادر يوم الإثنين المقبل.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسريب عقد لاعب في برشلونة، إذ تم سابقا تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، في عهد مجلس النادي السابق بارتوميو، وتسبب الكشف عن الأمر في أزمة كبيرة داخل النادي.

غريزمان انتقل إلى أتلتيكو في الثواني الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بعقد إعارة لمدة عامين مع أحقية الشراء.

وكان النجم، البالغ 30 عاما، قد بدأ مسيرته مع أتلتيكو مدريد عام 2014 بعد انتقاله إليه قادما من ريال سوسيداد مقابل 54 مليون يورو.

وخاض غريزمان 257 مباراة بقميص أتلتيكو، سجل خلالها 133 هدفا وصنع 50، وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، وكذلك التتويج بالدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي.

لاحقا انتقل غريزمان إلى برشلونة في صيف 2019 بعد تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة 120 مليون يورو، لكنه لم يصل أبدا إلى أفضل مستوياته في قلعة البلوغرانا.

وفي موسمين مع برشلونة، سجل غريزمان 35 هدفا ومرر 17 كرة حاسمة، وهي أرقام بعيدة عن أرقامه التي وقّع عليها خلال سنواته مع أتلتيكو مدريد، حيث احتل هناك صدارة هدّافي الفريق في مواسمه الخمسة.

وسينضم الفرنسي إلى تدريبات أتلتيكو بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لذا قد يكون ظهوره الأول بقميص ”الروخيبلانكوس“ أمام إسبانيول في 12 سبتمبر.