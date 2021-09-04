بعد الخسارة أمام السويد.. لويس إنريكي متفائل بفرص إسبانيا في التأهل لكأس العالم 2022

أكد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن الهزيمة الخميس الماضي أمام السويد في تصفيات كأس العالم 2022 لم تؤثر سلبا عليه أو على فريقه.

وتلقى منتخب إسبانيا أول هزيمة في تصفيات كأس العالم منذ 28 عاما عندما خسر في ستوكهولم 2-1 أمام نظيره السويدي.

ويحتل المنتخب الإسباني الذي صعد لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 المركز الثاني بين فرق المجموعة برصيد أربع نقاط متخلفا بنقطتين عن السويد التي لعبت مباراة أقل.

ومع تأهل صاحب المركز الأول فقط مباشرة للنهائي

وستلتقي إسبانيا مع ضيفتها جورجيا قبل أن تحل ضيفة على كوسوفو الأربعاء المقبل.

ولم يغب منتخب إسبانيا عن كأس العالم منذ مشاركته في نسخة 1978، حيث شارك في 11 نسخة متتالية، ونال اللقب عام 2010.

دعم قوي

ويحظى إيريك غارسيا مدافع برشلونة بدعم قوي من زميله سيرجيو بوسكيتس، وكذلك مدربه لويس إنريكي.

وقال إنريكي: ”لا أتفق مع الانتقادات الموجهة لغارسيا، بدأ مشواره ببراعة، ولم يلعب كثيرا مع مانشستر سيتي الموسم الماضي، إلا أنه في حالة ممتازة“.

وأضاف: ”بالفعل عانينا دفاعيا أمام السويد، لكن إيمريك لابورت عانى أيضا.. لذا أنا سعيد بمستوى غارسيا“.

أما بوسكيتس فقال: ”عند الخسارة يبحث الجميع عن المذنبين“.

وأضاف: ”عمل غارسيا بشكل رائع في مباراته الأولى مع برشلونة، وكذلك في المباراة الثانية أمام أتلتيك رغم حصوله على بطاقة حمراء، ولا ننسى أنه كان يمر بموقف صعب على مستوى عائلته، ويسعدنا وجوده في الفريق ومنتخب إسبانيا“.