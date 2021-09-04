رياضة

بكاء وعناق.. تسريب كواليس اجتماع خوان لابورتا مع أومتيتي
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2021 7:34 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2021 9:40 GMT

بكاء وعناق.. تسريب كواليس اجتماع خوان لابورتا مع أومتيتي

أومتيتي انتقل من ليون إلى برشلونة صيف العام 2016 وشارك مع النادي الكتالوني في 170 مباراة بينها 16 الموسم الماضي و18 الموسم قبل الماضي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف وسائل إعلام إسبانية كواليس اجتماع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع المدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن أومتيتي يريد الآن إثبات جدارته بالبقاء مع برشلونة، وتعاقد مع مدرب بدني بشكل خاص.

وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي في السوق الصيفي، لكن ذلك لم ينجح، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023.

كما تردد أن برشلونة عرض على أومتيتي الرحيل مجانًا، والحصول على مكافأة مالية، غير أن المدافع الفرنسي رفض الأمر بشكل قاطع، وأكد تمسكه بعقده مع النادي.

وقالت ”موندو ديبورتيفو“: ”أومتيتي شرح الموقف لخوان لابورتا رئيس برشلونة، والرئيس أكد أنه مقتنع بضرورة حصول اللاعب على الفرصة“.

وتابعت: ”أومتيتي بدأ بالبكاء، وعانق الرئيس اللاعب، وأخبره أنه سيتحدث مع المدرب الهولندي رونالد كومان، والأمور باتت بيد اللاعب لإثبات أنه قادر على مواصلة تقديم العروض القوية بقميص البارسا“.

وانتقل أومتيتي من ليون لبرشلونة، صيف العام 2016، وشارك مع النادي الكتالوني في 170 مباراة، بينها 16 الموسم الماضي، و18 الموسم قبل الماضي.

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