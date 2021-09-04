بكاء وعناق.. تسريب كواليس اجتماع خوان لابورتا مع أومتيتي

كشف وسائل إعلام إسبانية كواليس اجتماع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع المدافع الفرنسي صاموئيل أومتيتي.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن أومتيتي يريد الآن إثبات جدارته بالبقاء مع برشلونة، وتعاقد مع مدرب بدني بشكل خاص.

وحاول برشلونة التخلص من أومتيتي في السوق الصيفي، لكن ذلك لم ينجح، حيث ينتهي عقده في يونيو 2023.

كما تردد أن برشلونة عرض على أومتيتي الرحيل مجانًا، والحصول على مكافأة مالية، غير أن المدافع الفرنسي رفض الأمر بشكل قاطع، وأكد تمسكه بعقده مع النادي.

سبورت: برشلونة يستهدف فسخ عقد أومتيتي من جانب واحد https://t.co/Cep06wkCSK pic.twitter.com/jP2UvmJVGC — إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2021

وقالت ”موندو ديبورتيفو“: ”أومتيتي شرح الموقف لخوان لابورتا رئيس برشلونة، والرئيس أكد أنه مقتنع بضرورة حصول اللاعب على الفرصة“.

وتابعت: ”أومتيتي بدأ بالبكاء، وعانق الرئيس اللاعب، وأخبره أنه سيتحدث مع المدرب الهولندي رونالد كومان، والأمور باتت بيد اللاعب لإثبات أنه قادر على مواصلة تقديم العروض القوية بقميص البارسا“.

وانتقل أومتيتي من ليون لبرشلونة، صيف العام 2016، وشارك مع النادي الكتالوني في 170 مباراة، بينها 16 الموسم الماضي، و18 الموسم قبل الماضي.