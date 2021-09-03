ريال مدريد يعلن أسعار تذاكر ملعب سانتياغو برنابيو بعد تطويره

اقتربت عودة الجماهير إلى سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد عندما يستضيف سيلتا فيغو، في 12 سبتمبر/أيلول الحالي، لذلك أعلن النادي الملكي أسعار تذاكر حضور مباريات الفريق في الملعب بعد تجديده بشكل شامل.

ويستعد ريال مدريد، وسانتياغو برنابيو، لعودة كرة القدم والمشجعين إلى الملعب، حيث نظم النادي جميع الخدمات اللوجستية للحصول على تذاكر المباريات والتي تم الإعلان عنها بالفعل.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن المشتركين، والأعضاء، وحاملي بطاقات النادي، والجمهور العادي، يمكنهم شراء التذاكر بهذا الترتيب بعد فتح باب شراء التذاكر للموسم الحالي.

#سانتياغو_برنابيو يساعد لاستقبال مباريات ريال مدريد

البداية امام سيلتا فيغو يوم 12 سبتمبر#إرم_سبورت #ريال_مدريد pic.twitter.com/PJfUMFyth3 — إرم سبورت (@EremSports) September 3, 2021

وبالنسبة للأعضاء المشتركين، يتراوح سعر التذكرة من 95 يورو إلى 15 يورو، أما بالنسبة للأعضاء فيتراوح سعر التذكرة من 112 للمدرج الرئيس إلى 28 يورو للمدرج الرابع، وبالنسبة للجمهور العادي، فإن أغلى تذكرة تكلف 140 يورو، والأرخص 35 يورو.

وأعلن النادي الملكي أن عملية الشراء ستكون عبر الإنترنت حصريًا، وعبر الهواتف المحمولة، على أن تبدأ عملية البيع لتذاكر مباراة سيلتا فيغو، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي للمشتركين الذين لديهم فترة حصرية للشراء حتى الخميس التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، وهو الموعد الذي سيتمكن فيه غير المشتركين من الشراء.

وسيتمكن حاملو بطاقات النادي من شراء التذاكر، يوم الجمعة العاشر من الشهر الحالي، بينما سيُسمح للجماهير بالشراء في حالة وجود تذاكر متبقية، يوم السبت الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

ومن المتوقع وجود إقبال كبير على مباراة الفريق المقبلة أمام سيلتا فيغو، حيث إنها أول مباراة للفريق الملكي في سانتياغو برنابيو من إعادة تطويره بالكامل قبل أكثر من 18 شهرًا وهي الأولى للفريق على ملعبه بشكل عام هذا الموسم.

وخاض ريال مدريد أول 3 مباريات في الليغا هذا الموسم خارج أرضه ضد ديبورتيفو ألافيس، وليفانتي، وريال بيتيس، قبل أن يستضيف سيلتا فيغو في سانتياغو برنابيو.

ولم يلعب ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، منذ مارس/آذار 2020، حيث استغل النادي الملكي، توقف النشاط الرياضي، بسبب جائحة كوفيد-19 ليطور ملعبه التاريخي، وزيادة سعته بنسبة 40%.