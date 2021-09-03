نيمار يرد على صور زيادة وزنه

برر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سبب ظهوره بوزن زائد، خلال مباراة منتخب بلاده ضد تشيلي ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، فجر اليوم الجمعة، والتي انتهت بفوز راقصي السامبا بهدف نظيف.

وسخرت بعض الجماهير من نيمار بسبب الشكل الذي ظهر به، وافتقاده للياقة بشكل ملحوظ بعد العودة من الإجازة، وتعرض لهجوم بعد مباراته ضد تشيلي بسبب زيادة الوزن.

ونشر نيمار صورة له بعد المباراة عبر خاصية ”ستوري“ بحسابه الشخصي على موقع ”إنستغرام“، وعلق عليها قائلا: ”أقر أن اللقاء لم يكن الأفضل، لكن الانتصار تحقق في النهاية“.

وفسر نيمار زيادة وزنه قائلا: ”القميص كان مقاس G وهو أكبر من ما أرتديه بشكل معتاد، في المباراة القادمة سأطلب مقاس M“، وأرفق تفسيره هذا بالرموز التعبيرية المليئة بالضحك، ولكن هذا لم يوقف حالة التعجب من الصورة التي ظهر بها اللاعب.

يذكر أن نيمار ظهر للمرة الأولى مع باريس هذا الموسم أمام مضيفه ريمس، يوم الأحد الماضي، وخرج في الدقيقة 60 من زمن اللقاء ودخل بدلا منه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أول ظهور له بقميص الفريق الباريسي.

وعاد نيمار إلى فريقه باريس سان جيرمان متأخرا هذا الصيف؛ بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وتعرض نيمار لهجوم عنيف بعد مباراة ريمس من قبل الصحافة الفرنسية؛ بسبب سوء مستواه ونقص لياقته البدنية.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال ”قطر 2022“ بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، متقدما بفارق 6 نقاط عن وصيفه الأرجنتيني، يليهما منتخبا الإكوادور والأوروغواي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 9 نقاط لكل منهما.