كشف تفاصيل عرض ريال مدريد للتعاقد مع مبابي الصيف المقبل

كشف موقع ”ديفنسا سنترال“ عن العرض الذي سيقدمه ريال مدريد للنجم الفرنسي كيليان مبابي حين التفاوض على انتقاله في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده صيف 2022، علما أن الفريق الإسباني بإمكانه التوقيع على العقد رسميا، في كانون الثاني/ يناير القادم، حين يدخل الفترة الحرة في عقده، وانتظار الصيف لقدومه للفريق.

وفشل ريال مدريد في إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن نجمه مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم تقديمه عدة عروض مالية ضخمة وصل آخرها لمبلغ 200 مليون يورو، لكنه قوبل بالرفض.

هدف مبابي نجم باريس سان جيرمان في شباك ريمس من رأسية رائعة pic.twitter.com/h0syp32pyr — إرم سبورت (@EremSports) August 29, 2021

وأكد الموقع أن إدارة ريال مدريد لديها خارطة طريق للتوقيع مع النجم الفرنسي بداية من 1 كانون الثاني / يناير 2022، حين يدخل الفترة الحرة في عقده مع باريس سان جيرمان.

ويقترح ريال مدريد على مبابي راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو وعقدا لمدة 6 مواسم لغاية صيف 2028، ومنحة توقيع مهمة.

ويتوقع ريال مدريد أن يمنح ما بين 60 و80 مليون يورو، تقسم على منحة توقيع للاعب ونسبة وكيل أعمال ووالد اللاعب.

ويأمل ريال مدريد حسب تقارير إعلامية، أن يصمد اللاعب أمام ضغوط وإغراءات إدارة باريس سان جيرمان، الذي سيقوم بكل شيء من أجل تجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة، وأمامه 4 أشهر لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ورفض مبابي عدة عروض من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده، وذكرت تقارير إعلامية أنه توصل بعرض يجعله أعلى راتب بالفريق بمبلغ يقدر بأكثر من 40 مليون يورو، لكنه رفض كل العروض.

ويتقاضى مبابي حاليا حوالي 24 مليون يورو راتبا سنويا في باريس سان جيرمان، ولذلك فكرت إدارة ريال مدريد بمنحه 30 مليون يورو قابلة للزيادة حسب تطورات سنوات عقده مع الفريق، والبالغة 6 مواسم.