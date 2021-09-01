رغم قلة مشاركاته.. ميسي جاهز للعب مع منتخب الأرجنتين

أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن ليونيل ميسي جاهز بما يكفي لخوض مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم، هذا الأسبوع، رغم خوضه أقل من نصف ساعة هذا الموسم مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وقال سكالوني للصحفيين قبل يوم واحد من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا في كراكاس: ”بعد الحديث معه، ليس لدي أي شكوك. رغم أنه لم يحصل على نفس دقائق اللعب (مقارنة ببرشلونة)، وسيلعب، ونأمل مشاركته بجميع المباريات الثلاث“.

ولم يشارك ميسي في مباراة كاملة، منذ العاشر من يوليو/ تموز الماضي، عندما بدأ المباراة النهائية لكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين أمام البرازيل.

وقضى معظم وقته منذ ذلك الحين في ترتيب انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعد 18 عامًا مع برشلونة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان، يوم الأحد الماضي، عندما شارك بديلًا أمام ستاد رانس، ولعب 24 دقيقة فقط في الفوز 2-صفر.

وتدرب مع الأرجنتين، اليوم، قبل خوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم.

وسيلتقي بطل العالم مرتين أيضًا بعد فنزويلا مع البرازيل في ساو باولو، يوم الأحد المقبل، قبل استضافة بوليفيا في بوينس أيرس في التاسع من الشهر الحالي.

ويحتل الفريق المركز الثاني خلف البرازيل بين 10 منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث يتأهل أول 4 منتخبات مباشرة إلى قطر 2022.

وأشاد سكالوني باللاعبين القادمين من إنجلترا رغم الخطوة المثيرة للجدل من أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز لمنعهم من السفر.

وقال سكالوني: ”أعلنا قائمة للمشاركة في 3 مباريات، واللاعبون موجودون هنا لخوض المباريات، ولم نسمع ردًا سلبيًا أبدًا، وتحدثنا وناقشنا الأمر مع معظم الأندية، وتوصلنا إلى أنه يتعين عليهم الحضور“.