برشلونة يتفاوض مع كومان على تجديد عقده وفقًا لشروط محددة

بدأ برشلونة مفاوضاته لتجديد عقد المدير الفني الهولندي رونالد كومان الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن بشروط حددها خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بدقة.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية يوم الأربعاء إن لابورتا التقى مع روب يانسن وكيل أعمال كومان قبل أسبوعين لبدء التفاوض على تمديد علاقتهما التعاقدية من أجل استمرار المشروع، وقبل كل شيء لمنحه القوة في غرفة الملابس للفترة المتبقية من هذا العام.

وطرح لابورتا جوانب أساسية ومختلفة على طاولة المفاوضات لكي يكون هذا التمديد فعالا، وبالتالي سيكون تجديدًا مشروطًا، النقطة الأولى المهمة بالنسبة إلى لابورتا هي أن الفريق يجب أن يلعب بشكل جيد ولا يتراجع مثلما حدث في نهاية الموسم الماضي.

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وكذلك مواصلة الأداء بقوة وعدم التراجع في الشوط الثاني مثلما حدث أمام خيتافي وأتلتيك بيلباو، أي أن تقديم الفريق لأداء جيد هو مفتاح لابورتا للإبقاء على كومان، كما أنه يريد أن يتأكد من أن الفريق يسير على الطريق الصحيح.

والفوز بالألقاب هو نقطة مهمة أخرى بالنسبة للابورتا الساعي لهذا الهدف منذ أن تولى منصبه، لذا فالأولويات هي الفوز بالليغا ودوري أبطال أوروبا.

الجانب الثالث المهم أيضًا هو أن كومان يواصل العمل على الإستراتيجية التي حددها النادي، مثل الاعتماد على ريكوي بويغ وإعادة صمويل أومتيتي لمستواه.

وقاد كومان، الذي عينه جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق لبرشلونة في أغسطس/ آب 2020، النادي للفوز بكأس ملك إسبانيا في أول مواسمه مع الفريق، لكن برشلونة احتل المركز الثالث بشكل مخيب في الليغا مما أثار تكهنات عن بحث النادي عن بديل، لكنه احتفظ بمنصبه للموسم الحالي.

تقليص النفقات

وما جعل النادي يفرض شروطه تخلصه من لاعبين لا يعتمد عليهم كومان وفي الوقت ذاته تقليص فاتورة رواتب الفريق والتعاقد مع لاعبين جدد طلبهم المدير الفني الهولندي، حيث تخلص برشلونة من راتب أنطوان غريزمان الذي انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد في آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية.

وفي واحدة من الصفقات المثيرة في أوروبا مع غلق باب الانتقالات، استعاد أتلتيكو لاعبه الفرنسي الذي باعه إلى برشلونة في 2019 مقابل حوالي 120 مليون يورو (141.7 مليون دولار).

وذكرت تقارير محلية في إسبانيا أن سعر بيع غريزمان بشكل نهائي سيبلغ 40 مليون يورو (47.23 مليون دولار).

كما استعار النادي الذي يعاني من أزمة مالية طاحنة الهولندي لوك دي يونغ مهاجم إشبيلية لمدة موسم واحد مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.

برشلونة يعلن اتفاقه مع بوسكيتس وجوردي ألبا لتخفيض راتبيهما https://t.co/CTTMsKmShV pic.twitter.com/BWw0MLnnmV — إرم سبورت (@EremSports) August 31, 2021

وسيصل دي يونغ (31 عاما) إلى كامب نو بعدما قضى موسمين في إشبيلية حيث قاد ناديه لحصد لقب الدوري الأوروبي 2020 وسجل عشرة أهداف في 69 مباراة بالدوري الإسباني.

وتأتي هذه الصفقة بعدما كان برشلونة مشغولا في اليوم الأخير للانتقالات برحيل إيمرسون رويال إلى توتنهام هوتسبير وري ماناي إلى سبيتسيا وإيلاش موريبا إلى لايبزيغ.

وأعلن برشلونة أيضا قيد المهاجم سيرجيو أغويرو في الفريق الأول بعدما وافق جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس على تخفيض راتبيهما هذا الموسم وتأجيل المستحقات إلى الأعوام المقبلة في عقديهما.