برشلونة يعلن رسميا منح القميص رقم 10 لأنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة، منح لاعبه أنسو فاتي، القميص رقم (10)، ليخلف بذلك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل بعد نهاية عقده مع الفريق، وانتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر النادي الكتالوني فيديو عبر حسابه الرسمي، يعلن فيه منح فاتي الرقم 10 بشكل رسمي.

Our new number 🔟

Made in La Masia 💙❤️

⭐️ @ANSUFATI ⭐️ pic.twitter.com/co6NcpjxOx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021