تقارير: داني أولمو على رادار برشلونة.. وغريزمان يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، يوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة لضم الإسباني داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني.

بينما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ”برشلونة قدم اليوم عرضا بـ75 مليون يورو من أجل ضم النجم الإسباني، حيث يسعى لضمه لمدة 5 مواسم مقبلة“.

🚨 ÚLTIMA HORA 🔵🔴 El Barça ha hecho hoy una oferta de 75 millones al Leipzig por Dani Olmo. Hay acuerdo con el jugador por 5 años Información de @martinezferran. Más, en @mundodeportivo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 31, 2021

تأتي هذه التقارير في ظل ما كشفته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن أن الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها يوم الثلاثاء، أن ”غريزمان قد يعود لأتلتيكو بشكل انتقال نهائي أو إعارة مع خيار شراء“.

وأضافت: ”يقال إن البارسا يطالب بنحو 50 مليون يورو إن وافق أتلتيكو، حيث إن عقدا لمدة 3 سنوات ينتظر غريزمان، ولكن إن لم يُتوصل لاتفاق في هذا الاتجاه، قد يفضل الناديان إعارة لموسم مع خيار شراء لإتمام العملية الصيف المقبل“.

Le Barça et l'Atlético de Madrid discutent d'un transfert d'Antoine Griezmann L'international français pourrait quitter le FC Barcelone et retourner à l'Atlético de Madrid sous la forme d'un transfert sec ou d'un prêt avec option d'achat. https://t.co/9hpTu5cz0Q pic.twitter.com/0HFEHmGpEt — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 31, 2021

كما أوضحت شبكة ”RMC“ أن ”إمكانية عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد كبيرة، الناديان يتناقشان بخصوص شكل الصفقة، الشيء المؤكد الوحيد هو عدم وجود لمبادلة مع جواو فيليكس“.

Antoine Griezmann va-t-il quitter le Barça ce soir ? La possibilité qu’il retour à l’Atletico est importante. Les deux clubs discutent de la forme du deal désormais. Seule certitude : pas d’échange avec Joao Félix #Mercato #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 31, 2021

ونجح نادي برشلونة في تخفيض كتلة رواتب لاعبيه الفترة الأخيرة، ما ساعده في قيد الصفقات الجديدة التي ضمها، وكان أبرزها ممفيش ديباي وسيرجيو أغويرو، كما أنه تخلى عن التجديد لأسطورته ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

كما أعلن برشلونة رسميا اتفاقه بشأن انتقال موريبا إلى لايبزيغ الألماني مقابل 16 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين كمتغيرات، على أن يحتفظ النادي بحصة 10% من قيمة انتقاله إلى نادٍ آخر مستقبلاً.