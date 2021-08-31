رياضة

تقارير: داني أولمو على رادار برشلونة.. وغريزمان يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد
تاريخ النشر: 31 أغسطس 2021 16:17 GMT
تاريخ التحديث: 31 أغسطس 2021 16:40 GMT

تقارير: داني أولمو على رادار برشلونة.. وغريزمان يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، يوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة لضم الإسباني داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني. بينما ذكرت صحيفة "موندو

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، يوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة لضم الإسباني داني أولمو، نجم لايبزيغ الألماني.

بينما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن ”برشلونة قدم اليوم عرضا بـ75 مليون يورو من أجل ضم النجم الإسباني، حيث يسعى لضمه لمدة 5 مواسم مقبلة“.

تأتي هذه التقارير في ظل ما كشفته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية عن أن الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة، يقترب من العودة إلى أتلتيكو مدريد، قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات الصيفي بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها يوم الثلاثاء، أن ”غريزمان قد يعود لأتلتيكو بشكل انتقال نهائي أو إعارة مع خيار شراء“.

وأضافت: ”يقال إن البارسا يطالب بنحو 50 مليون يورو إن وافق أتلتيكو، حيث إن عقدا لمدة 3 سنوات ينتظر غريزمان، ولكن إن لم يُتوصل لاتفاق في هذا الاتجاه، قد يفضل الناديان إعارة لموسم مع خيار شراء لإتمام العملية الصيف المقبل“.

كما أوضحت شبكة ”RMC“ أن ”إمكانية عودة غريزمان إلى أتلتيكو مدريد كبيرة، الناديان يتناقشان بخصوص شكل الصفقة، الشيء المؤكد الوحيد هو عدم وجود لمبادلة مع جواو فيليكس“.

ونجح نادي برشلونة في تخفيض كتلة رواتب لاعبيه الفترة الأخيرة، ما ساعده في قيد الصفقات الجديدة التي ضمها، وكان أبرزها ممفيش ديباي وسيرجيو أغويرو، كما أنه تخلى عن التجديد لأسطورته ليونيل ميسي الذي رحل إلى باريس سان جيرمان.

كما أعلن برشلونة رسميا اتفاقه بشأن انتقال موريبا إلى لايبزيغ الألماني مقابل 16 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين كمتغيرات، على أن يحتفظ النادي بحصة 10% من قيمة انتقاله إلى نادٍ آخر مستقبلاً.

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