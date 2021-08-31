برشلونة يعلن اتفاقه مع بوسكيتس وجوردي ألبا لتخفيض راتبيهما.. وقيد أغويرو

أعلن نادي برشلونة، يوم الثلاثاء، توصله لاتفاق رسمي مع الثنائي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لتخفيض راتبيهما.

وقال النادي، في تغريدة عبر حسابه الموثق على تويتر، إن ”هذه الخطوة تتيح للنادي استكمال عملية تسجيل جميع اللاعبين في قائمة الدوري الإسباني لكرة القدم“.

وتخطت رواتب فريق برشلونة السقف المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني، ما يدفع مسؤولي البلوغرانا لمحاولة تخفيض عقود اللاعبين الكبار لتسهيل الأمر.

وقال برشلونة في بيانه: ”لقد سمحت تخفيضات رواتب بوسكيتيس وألبا، التي وقعت اليوم الثلاثاء، لنادي برشلونة تسجيل عقد سيرجيو أغويرو“.

وأضاف النادي: ”اشتملت إجراءات سيرجيو وألبا على تعديلات الرواتب في عقديهما، والتي تشمل خفض راتبيهما هذا الموسم، وتأجيل المدفوعات للسنوات المتبقية“.

وتابع البيان: ”تأتي هذه التعديلات بالإضافة إلى التعديل الذي وقع عليه جيرارد بيكيه قبل بضعة أيام، والذي سمح أيضًا بتسجيل ممفيس ديباي، إريك غارسيا، وراي ماناغ“.

وأتم: ”نحن بهذه الطريقة، تمكنا من تسجيل كل اللاعبين في الليغا“.

وكان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة قد وافق، في وقت سابق، على تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 40%، مما سهل عملية تسجيل الثنائي ممفيس ديباي وإيريك غارسيا في قائمة برشلونة للمشاركة في بطولة الدوري.

❗اتفاق بشأن خفض راتب كل من سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا. هذه الخطوة تتيح للنادي استكمال عملية تسجيل جميع اللاعبين في قائمة الدوري الأسباني لكرة القدم. pic.twitter.com/YtmxC5285J — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 31, 2021

وكانت صحيفة ”سبورت“ ذكرت سابقا أن ”ألبا منح إدارة برشلونة موافقته على تخفيض راتبه بنسبة تصل إلى 25% من راتبه الحالي، مع تأجيل جزء آخر من راتبه حتى نهاية عقده في عام 2024“.

وأشارت إلى أن جوردي ألبا سيقوم بتوقيع إقرار تخفيض راتبه هذا الأسبوع، مع إعلان النادي رسميًا عبر حسابه الرسمي عن الأمر، وهو ما حدث بالفعل اليوم.

وأشارت تقارير أخرى إلى أنه تم تخفيض راتب بوسكيتس بنسبة 25%.

وأوضحت التقارير أن اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، لن يحصل على مكافأة بعد الآن مقابل مهام معينة تعتبر روتينية في النادي، مثل التأهل لدوري أبطال أوروبا، وسيؤجل أيضًا جزءًا من راتبه في السنوات المقبلة.

ويتفاوض النادي حاليًا مع ممثلي سيرجي روبرتو، لكن هذه المفاوضات مختلفة قليلاً؛ وذلك لأن خفض الأجور سيكون جزءًا من عقد جديد لمدة عامين، ومع ذلك يتطلع برشلونة وسيرجي روبرتو للتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الشهر.