ريال مدريد يعلن رسميا ضم كامافينغا

أعلن ريال مدريد رسميا ضم إدواردو كامافينغا، اليوم الثلاثاء، قادما من فريق رين الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن كامافينغا وقع على عقود انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 3 ملايين يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين مكافأة انتقال.

وقرر ريال مدريد التعاقد مع كامافينغا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2022، موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.

وكان اللاعب الشاب كامافينغا، البالغ من العمر 18 عاما، هدفا قديما لمجلس إدارة ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع رين في صيف 2022.

وانضم كامافينغا إلى أكاديمية شباب رين في سن 11 عاما، لتمر السنوات وتظهر موهبته في وسط الملعب، ليوقع أول عقد احترافي له في 14 ديسمبر 2018، وذلك بعمر 16 عاما وشهر واحد.

وبموجب هذا العقد، دخل كامافينغا تاريخ رين، كأصغر لاعب محترف في تاريخ النادي يوقع على عقد احترافي.

وظهر كامافينغا لأول مرة مع الفريق الأول لرين خلال مواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي، بتاريخ 6 أبريل 2019، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3)، وأصبح كذلك أصغر لاعب يلعب لفريق رين الأول بعمر 16 عاما و4 أشهر.

وشارك كامافينغا في 88 مباراة مع رين في كل المسابقات، سجل فيها هدفين وصنع 5 أهداف.

وعلى الصعيد الدولي، انضم إدواردو كامافينغا، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع، لصفوف منتخب فرنسا الأول، في 27 أغسطس 2020، وشارك معه في 3 مباريات دولية.